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Новини Атака безпілотників на Київ
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У Подільському і Деснянському районах Києва є пошкодження внаслідок атаки безпілотників (оновлено)

шахед

Увечері 27 серпня в Подільському районі Києва пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

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У Подільському районі Києва пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.

Служби слідують на місце події.

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ОНОВЛЕННЯ

"У Деснянському районі фіксується падіння уламків на дах гуртожитку. Загоряння відсутнє", - повідомили в КМВА о 19:55.

Автор: 

КМДА (1617) Київ (16894)
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