У Подільському і Деснянському районах Києва є пошкодження внаслідок атаки безпілотників (оновлено)
Увечері 27 серпня в Подільському районі Києва пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.
У Подільському районі Києва пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.
Служби слідують на місце події.
ОНОВЛЕННЯ
"У Деснянському районі фіксується падіння уламків на дах гуртожитку. Загоряння відсутнє", - повідомили в КМВА о 19:55.
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