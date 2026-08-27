РФ наносит удары по Киевщине волнами: после ночного удара зафиксировали еще 28 атак, спасатели тушат пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

После ночной атаки российские войска в течение дня нанесли по Киевской области еще 28 ударов. Воздушная тревога в регионе звучала 11 раз и длилась более 14 часов. Спасатели, ликвидирующие последствия обстрелов, вынуждены прерывать работу из-за угрозы повторных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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"С ночи, когда работали спасатели, воздушная тревога звучала 11 раз, более 14 часов, разрывая пространство вокруг... россияне цинично лишают регион хотя бы минуты покоя", — говорится в сообщении.

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Пожарные работают в условиях риска

Для наших спасателей ликвидация последствий российских обстрелов превратилась в испытание на пределе человеческих возможностей. Пожарные работают в условиях постоянного смертельного риска: то и дело они вынуждены прерывать тушение из-за угрозы повторных ударов и отходить на безопасное расстояние. Но даже под постоянной прицельной угрозой и после 13 повторных ударов — возвращаются к работе.

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В настоящее время продолжается тушение пожаров в складских зданиях сразу на трех объектах, которые загорелись из-за подлых повторных обстрелов.



Несмотря на изнеможение и прицельную охоту врага, спасатели Киевской области продолжают бороться с пламенем.

















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