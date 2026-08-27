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Новости Обстрел Киевщины
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РФ наносит удары по Киевщине волнами: после ночного удара зафиксировали еще 28 атак, спасатели тушат пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГСЧС, Киевская область

После ночной атаки российские войска в течение дня нанесли по Киевской области еще 28 ударов. Воздушная тревога в регионе звучала 11 раз и длилась более 14 часов. Спасатели, ликвидирующие последствия обстрелов, вынуждены прерывать работу из-за угрозы повторных ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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"С ночи, когда работали спасатели, воздушная тревога звучала 11 раз, более 14 часов, разрывая пространство вокруг... россияне цинично лишают регион хотя бы минуты покоя", — говорится в сообщении.

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Пожарные работают в условиях риска

Для наших спасателей ликвидация последствий российских обстрелов превратилась в испытание на пределе человеческих возможностей. Пожарные работают в условиях постоянного смертельного риска: то и дело они вынуждены прерывать тушение из-за угрозы повторных ударов и отходить на безопасное расстояние. Но даже под постоянной прицельной угрозой и после 13 повторных ударов — возвращаются к работе.

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В настоящее время продолжается тушение пожаров в складских зданиях сразу на трех объектах, которые загорелись из-за подлых повторных обстрелов.

Несмотря на изнеможение и прицельную охоту врага, спасатели Киевской области продолжают бороться с пламенем.

Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара
Киевская область подверглась ещё 28 атакам после ночного удара

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Автор: 

Киевская область (4984) ГСЧС (5447)
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