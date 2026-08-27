РФ б’є по Київщині хвилями: після нічного удару зафіксували ще 28 атак, рятувальники гасять пожежі. ФОТОрепортаж

Після нічної атаки російські війська протягом дня завдали по Київщині ще 28 ударів. Повітряна тривога в регіоні лунала 11 разів і тривала понад 14 годин. Рятувальники, які ліквідовують наслідки обстрілів, змушені переривати роботу через загрозу повторних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Від ночі, коли працювали рятувальники, повітряна тривога лунала 11 разів, понад 14 годин, розриваючи простір навколо... росіяни цинічно позбавляють регіон бодай хвилини спокою", - ідеться в повідомленні.

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Вогнеборці працюють в умовах ризику

Для наших рятувальників ліквідація наслідків російських обстрілів перетворилася на випробування на межі людських можливостей. Вогнеборці працюють в умовах постійного смертельного ризику: раз у раз вони змушені переривати гасіння через загрозу повторних ударів та відходити на безпечну відстань. Але навіть під постійною прицільною загрозою і 13 повторних ударів - повертаються до роботи.

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Наразі триває гасіння пожеж складських будівель одразу на трьох локаціях, які спалахнули через підлі повторні обстріли.



Попри виснаження та прицільне полювання ворога, рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я.

















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