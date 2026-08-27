Украина и Румыния проведут первое за почти восемь лет заседание комиссии по правам национальных меньшинств

После почти восьмилетнего перерыва Украина и Румыния 28 августа проведут заседание Смешанной украинско-румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Румынии Никушор Дан после трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Молдовы Майей Санду в Кишиневе, пишет "Укринформ".

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Комиссия вновь соберется после длительного перерыва

Дан напомнил, что в этом году Румыния и Украина подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

По его словам, возобновление работы комиссии является важным шагом в развитии двусторонних отношений. В ходе заседания стороны планируют обсудить вопросы прав национальных меньшинств.

"Я очень рад, что процесс движется дальше. Например, завтра, спустя много-много лет, состоится очередная встреча нашей Смешанной комиссии по правам национальных меньшинств обеих стран, в ходе которой мы обсудим важные вопросы", — сказал президент Румынии.

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Главной темой станет образование на национальных языках

Никушор Дан отметил, что одним из главных вопросов заседания станет образование на национальных языках Украины и Румынии.

"Самый важный вопрос, конечно, – это образование, образование на национальных языках обеих стран", – подчеркнул он.

Последнее полноценное заседание комиссии, ее VII сессия, состоялось 10–11 декабря 2018 года в Бухаресте.

В сентябре 2020 года министры иностранных дел Украины и Румынии договорились продолжить и активизировать работу этого двустороннего органа. В то же время новых официальных заседаний комиссии в полном составе с тех пор не проводилось.

Вопросы языковых и образовательных прав национальных меньшинств обсуждались в ходе прямых межправительственных консультаций и в рамках работы профильных министерств.

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