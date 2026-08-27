Україна та Румунія проведуть перше за майже вісім років засідання комісії з прав нацменшин

Після майже восьмирічної перерви Україна та Румунія 28 серпня проведуть засідання Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Румунії Нікушор Дан після тристоронньої зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та Молдови Маєю Санду в Кишиневі, пише "Укрінформ".

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Комісія знову збереться після тривалої паузи

Дан нагадав, що цього року Румунія та Україна підписали Спільну декларацію про стратегічне партнерство.

За його словами, відновлення роботи комісії є важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин. Під час засідання сторони планують обговорити питання прав національних меншин.

"Я дуже радий, що процес рухається далі. Наприклад, завтра після багатьох-багатьох років відбудеться ще одна зустріч нашої Змішаної комісії щодо прав нацменшин обох країн, під час якої ми обговоримо важливі питання", – сказав президент Румунії.

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Головною темою стане освіта національними мовами

Нікушор Дан зазначив, що одним із головних питань засідання буде освіта національними мовами України та Румунії.

"Найважливіше питання, звичайно, – це освіта, освіта національними мовами обох країн", – наголосив він.

Останнє повноцінне засідання комісії, її VII сесія, відбулося 10–11 грудня 2018 року в Бухаресті.

У вересні 2020 року міністри закордонних справ України та Румунії домовилися продовжити й активізувати роботу цього двостороннього органу. Водночас нових офіційних засідань комісії у повному складі відтоді не проводили.

Питання мовних та освітніх прав національних меншин обговорювали під час прямих міжурядових консультацій і роботи профільних міністерств.

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