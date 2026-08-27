Двое латвийцев и один украинец планировали поджечь завод украинского производителя дронов Skyeton в Словакии

Индустрия дронов

В Словакии полиция предотвратила попытку поджога завода украинского производителя беспилотников Skyeton в Пряшевском крае. По делу задержаны трое подозреваемых, двое из них находятся под стражей. По данным следствия, нападение могло быть организовано по заказу, однако кто именно стоял за диверсией, официально не сообщается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, полиция сорвала диверсию еще до того, как нападавшие успели осуществить задуманное, сообщает Reuters.

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"Целью нападения должен был стать завод компании Skyeton", — заявила представительница региональной прокуратуры города Пряшев. Она подтвердила информацию, которую ранее опубликовало словацкое издание dennikn.sk.

Кто подозреваемые

Следствие установило личности трех подозреваемых. Прокурор Гамбурга сообщил Reuters, что 26-летний гражданин Латвии был задержан в Германии. Сейчас идет процедура его экстрадиции в Словакию.

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Еще двух подозреваемых, гражданина Латвии и украинца, задержали непосредственно в Словакии. Вследствие попытки поджога никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано. В четверг суд постановил оставить обоих задержанных под стражей на время расследования.

Словацкая полиция заявила, что подозреваемые действовали по заказу. Кто именно мог стоять за организацией нападения, официально не сообщается.

Ответственность за попытку поджога

Ответственность за попытку поджога взяла на себя малоизвестная группа "Global Citizens Against War 1984" ("Граждане мира против войны 1984"). В заявлении, направленном Reuters, она потребовала освободить двух задержанных.

Министерство внутренних дел Словакии через пресс-секретаря полиции отказалось комментировать это заявление.

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В самой компании Skyeton прямо заявили, что за попыткой нападения может стоять Россия: "Россияне регулярно пытаются атаковать как наши производственные мощности в Украине, так и нашу репутацию. Недавняя попытка нападения на наш объект в Словакии — еще одно доказательство того, что украинские оборонные производители стали для них настоящей занозой в глазу".

Посольство России в Братиславе отвергло обвинения. Там назвали их очередными беспочвенными нападками в адрес Москвы.

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Skyeton — основанный в Украине производитель беспилотных авиационных систем. В частности, компания выпускает разведывательные дроны Raybird-3. Она расширила производство в Словакию, чтобы поставлять технику на западные рынки. Украинские мощности компании продолжают работать на нужды Вооруженных сил.

Инцидент стал одним из случаев гибридного саботажа в Восточной Европе. В последнее время подобные поджоги складов, оборонных предприятий и объектов железнодорожной инфраструктуры фиксировались в Словакии, Польше и странах Балтии.

Что предшествовало

28 августа в Словакии заявили, что правоохранительные органы раскрыли планы поджога завода по производству беспилотных летательных аппаратов на востоке страны. Подозреваемые задержаны.