Завод по производству БПЛА планировали поджечь в Словакии: задержаны трое подозреваемых

В Словакии заявили, что правоохранительные органы раскрыли планы поджога завода по производству беспилотных летательных аппаратов на востоке страны. Подозреваемые задержаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию.

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Что известно

Так, отмечается, что, по данным полиции, двое подозреваемых были задержаны в Словакии, а один - в Германии.

Сообщается, что полицейские изъяли большое количество зажигательной смеси, инструменты, мобильные телефоны, камеру и нарисованный от руки план. Согласно предварительным экспертным заключениям, речь идет о смеси бензина и полистирола, которую обычно называют напалмом.

Правоохранители сообщили, что имущество не пострадало, никто не получил травм.

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Потенциальные риски

По данным пресс-службы полиции, нападение могло представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также привести к значительным материальным убыткам, поскольку на объекте, вероятно, находилось около 70 работников, а стоимость имущества в производственном цехе, по текущим данным, достигает десятков миллионов евро.

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