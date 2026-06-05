Словакия выступает за скорейшее завершение войны без нарушения территориальной целостности Украины, - МИД

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что война РФ против Украины должна закончиться как можно скорее в соответствии с международным правом и Уставом ООН, но без нарушения территориальной целостности украинского государства.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Виннице, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

Бланар сказал, что Словакия всегда четко заявляла, что "этот конфликт не имеет военного решения и что его нужно решить дипломатическим путем".

"Поэтому мы поддерживаем все мирные действия, а также предлагаем наши возможности для участия в мирных переговорах", – отметил он.

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Участие ЕС в переговорах

Министры двух стран обсудили предложение Украины о том, чтобы ЕС принимал более активное участие в мирном процессе.

"Мы считаем, что так должно было быть с самого начала. И именно поэтому мы будем поддерживать все эти инициативы. Как это будет развиваться, зависит от обсуждения лидерами ЕС на заседании Европейского Совета. Но время просто настало. Я хочу однозначно сказать, что наша цель абсолютно понятна: мирное, устойчивое решение, которое будет соответствовать международному праву и не нарушать территориальную целостность в признанных границах", – подчеркнул Бланар.

Словацкий дипломат добавил, что для Словакии важнейшей защитой является соблюдение международного права.

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