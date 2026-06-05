Словакия выступает за скорейшее завершение войны без нарушения территориальной целостности Украины, - МИД
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что война РФ против Украины должна закончиться как можно скорее в соответствии с международным правом и Уставом ООН, но без нарушения территориальной целостности украинского государства.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Виннице, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
Бланар сказал, что Словакия всегда четко заявляла, что "этот конфликт не имеет военного решения и что его нужно решить дипломатическим путем".
"Поэтому мы поддерживаем все мирные действия, а также предлагаем наши возможности для участия в мирных переговорах", – отметил он.
Участие ЕС в переговорах
Министры двух стран обсудили предложение Украины о том, чтобы ЕС принимал более активное участие в мирном процессе.
"Мы считаем, что так должно было быть с самого начала. И именно поэтому мы будем поддерживать все эти инициативы. Как это будет развиваться, зависит от обсуждения лидерами ЕС на заседании Европейского Совета. Но время просто настало. Я хочу однозначно сказать, что наша цель абсолютно понятна: мирное, устойчивое решение, которое будет соответствовать международному праву и не нарушать территориальную целостность в признанных границах", – подчеркнул Бланар.
Словацкий дипломат добавил, что для Словакии важнейшей защитой является соблюдение международного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо сі сталося?
Українська етнічна територія - це землі, на яких історично формувався, компактно проживав та переважав український етнос. Її межі сягають далеко за межі ******** держави Україна, охоплюючи низку сусідніх країн. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
Нижче наведено структурований огляд історико-етнографічних регіонів, поділених за їх ******** розташуванням.
📌 Історичні землі в межах ******** України
Ядром українського етносу з давніх-давен є Середня Наддніпрянщина. Історико-етнографічний поділ країни включає 15 головних регіонів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
Центр: Середня Наддніпрянщина (етнічне ядро), Полісся, Поділля.Захід: Галичина, Волинь, Буковина, Покуття, Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина, Закарпаття (Підкарпатська Русь).Південь та Схід: Слобожанщина, Сіверщина, Запорізька Січ, Таврія (включно з Кримом). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
🌍 Українські етнічні землі за межами держави
Унаслідок складних історичних процесів (поділи Речі Посполитої, імперська та радянська політика) значні масиви автохтонних українських земель опинилися у складі сусідніх держав.
У складі Польщі:
Надсяння (регіон річки Сян навколо Перемишля)Холмщина (район міста Холм)Південне Підляшшя
У складі Російської Федерації:
Кубань - заселена українськими козаками після зруйнування Запорізької Січі (історичний Чорноморський край).Стародубщина (південно-західна частина Брянської області, історично пов'язана з Чернігівщиною).Східна Слобожанщина (частини ******** Курської, Воронізької та Білгородської областей). https://ukraina.info/article/istorychni-zemli-********-yak-zminyuvalasya-etnichna-terytoriya-v-rizni-chasy
У складі Білорусі:
Берестейщина (південно-західна частина Берестейської області).Пінщина (Західне Полісся). https://ukrsvit1.com.ua/zakordonne-ukrainstvo/ukrainski-etnichni-zemli-poza-suchasnymy-administratyvnymy-mezhamy.html
У складі Румунії та Молдови:
Південна Бессарабія / БуджакПівнічна Буковина
У складі Словаччини:
Пряшівщина (головний осередок проживання українців-русинів на сході країни).
Детальнішу інформацію про формування цих земель можна знайти в академічних статтях, наприклад, на порталі Енциклопедія ******** України."
"
Українська Далекосхідна Республіка або Держава Зелений Клин - самопроголошене українське державне колоніальне утворення, а пізніше - автономія, що постала на території колишньої Російської імперії в районах Зеленого Клину (Амурщині, Приморщині з Усурійським краєм, Забайкальщині, Камчатці та в «смузі відчуження» маньчжурської залізниці), що були переважно заселені українцями.
Всі державні інституції з 1918 року містились у місті Владивосток, що слугував де-факто столицею Зеленого Клину, в 1917-1918 роках цю функцію виконував Микольськ-Уссурійськ.
Республіка мала власну Українську Далекосхідну Крайову Раду та Секретаріат, що відповідали за законодавчу та виконавчу владу. Владу на місцях контролювали десять Українських Окружних Рад. Гарантом безпеки держави було Українське Далекосхідне Військо, що також було задіяне для допомоги у війні УНР проти більшовиків. Крім владних структур в республіці існували українські кооперації, об'єднання, видавництва та гуртки, що займалися українською освітою, економікою та культурою. Всі дії уряду були закріплені прийнятою у Владивостоці 30 травня 1919 року Конституцією українства Далекого Сходу.
Вищим народним органом влади були Всеукраїнські з'їзди діячів і громадянства Далекого Сходу.
Весь час свого існування республіка орієнтувалась на об'єднання з Українською Народною Республікою в одну Велику Україну. Також до 1918 року мала ідеї переселення українців Зеленого Клину до України.
1917-1920 роки існувала як самопроголошена держава."