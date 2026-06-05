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Новини Співпраця України та Словаччини
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Словаччина виступає за швидке завершення війни без порушення територіальної цілісності України, - МЗС

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що війна РФ проти України має закінчитися якомога швидше відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, але без порушення територіальної цілісності української держави.

Про це він заявив на спільній пресконференції главою МЗС Україною Андрієм Сибігою у Вінниці, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

Бланар сказав, що Словаччина завжди чітко заявляла, що "цей конфлікт не має військового вирішення і що його потрібно вирішити дипломатичним шляхом".

"Тому ми підтримуємо всі мирні дії, а також пропонуємо наші можливості бути частиною мирних переговорів", – зауважив він.

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Участь ЄС у переговорах

Міністри двох країн обговорили пропозицію України, щоб ЄС брав більш активну участь у мирному процесі.

"Ми вважаємо, що так мало бути з початку. І саме тому ми підтримуватимемо всі ці ініціативи. Як це розвиватиметься, залежить від обговорення лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради. Але час просто настав. Я хочу однозначно сказати, що наша мета абсолютно зрозуміла : мирне, стале рішення, яке відповідатиме міжнародному праву та не порушуватиме територіальної цілісності у визнаних кордонах", – наголосив Бланар.

Словацький дипломат додав, що для Словаччини найважливішим захистом є дотримання міжнародного права.

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Словаччина (1329) територіальна цілісність (323) війна в Україні (8468)
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Здивована. А фіцо це підтримує?
Шо сі сталося?
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05.06.2026 21:57 Відповісти
Та ВСІ так, тільки 1 АЛЕ......рузкім хочеться якраз знищення України
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05.06.2026 21:58 Відповісти
Гарно сказав. Ну то бери ООН у всьому складі і їдь до *****.
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05.06.2026 22:00 Відповісти
Щоб швидко завершити війну потрібно провести масований мільйонний наступ зі знищенням кількох мільйонів кацапів та звільненням усіх українських територій, думаю це Україні на даний час не дуже вигідно, може бути багато жертв зі сторони ЗСУ!
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05.06.2026 22:01 Відповісти
Після війни, Словатчина - Україна. Будя скаже.
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05.06.2026 22:10 Відповісти
Так. 1991 року? Чи не так?
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05.06.2026 22:15 Відповісти
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05.06.2026 22:16 Відповісти
Україна має бути в межах своїх етнічних територій.
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05.06.2026 22:17 Відповісти
 
 