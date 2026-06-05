Словаччина виступає за швидке завершення війни без порушення територіальної цілісності України, - МЗС

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що війна РФ проти України має закінчитися якомога швидше відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, але без порушення територіальної цілісності української держави.

Про це він заявив на спільній пресконференції главою МЗС Україною Андрієм Сибігою у Вінниці, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

Бланар сказав, що Словаччина завжди чітко заявляла, що "цей конфлікт не має військового вирішення і що його потрібно вирішити дипломатичним шляхом".

"Тому ми підтримуємо всі мирні дії, а також пропонуємо наші можливості бути частиною мирних переговорів", – зауважив він.

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Участь ЄС у переговорах

Міністри двох країн обговорили пропозицію України, щоб ЄС брав більш активну участь у мирному процесі.

"Ми вважаємо, що так мало бути з початку. І саме тому ми підтримуватимемо всі ці ініціативи. Як це розвиватиметься, залежить від обговорення лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради. Але час просто настав. Я хочу однозначно сказати, що наша мета абсолютно зрозуміла : мирне, стале рішення, яке відповідатиме міжнародному праву та не порушуватиме територіальної цілісності у визнаних кордонах", – наголосив Бланар.

Словацький дипломат додав, що для Словаччини найважливішим захистом є дотримання міжнародного права.

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