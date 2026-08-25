Завод з виробництва БпЛА планували підпалити у Словаччині: затримано трьох підозрюваних
У Словаччині заявили, що правоохоронці викрили плани щодо підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на сході країни. Підозрюваних затримано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на поліцію.
Що відомо
Так, зазначається, що за даними поліції, двоє підозрюваних були затримані в Словаччині, а один - у Німеччині.
Повідомляється, що поліцейські вилучили велику кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, камеру та намальований від руки план. Згідно з попередніми експертними висновками, йдеться про суміш бензину та полістиролу, яку зазвичай називають напалмом.
Правоохоронці повідомили, що майно не постраждало, ніхто не зазнав травм.
Потенційні ризики
За даними пресслужби поліції, напад міг спричинити загрозу життю та здоров’ю людей, а також значні матеріальні збитки, оскільки на об’єкті, ймовірно, перебувало близько 70 працівників, а вартість майна у виробничому цеху, за поточними даними, сягає десятків мільйонів євро.
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