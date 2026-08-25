Завод з виробництва БпЛА планували підпалити у Словаччині: затримано трьох підозрюваних

У Словаччині заявили, що правоохоронці викрили плани щодо підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на сході країни. Підозрюваних затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на поліцію.

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Що відомо

Так, зазначається, що за даними поліції, двоє підозрюваних були затримані в Словаччині, а один - у Німеччині.

Повідомляється, що поліцейські вилучили велику кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, камеру та намальований від руки план. Згідно з попередніми експертними висновками, йдеться про суміш бензину та полістиролу, яку зазвичай називають напалмом.

Правоохоронці повідомили, що майно не постраждало, ніхто не зазнав травм.

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Потенційні ризики

За даними пресслужби поліції, напад міг спричинити загрозу життю та здоров’ю людей, а також значні матеріальні збитки, оскільки на об’єкті, ймовірно, перебувало близько 70 працівників, а вартість майна у виробничому цеху, за поточними даними, сягає десятків мільйонів євро.

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