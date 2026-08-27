Двоє латвійців й українець планували підпалити завод українського виробника дронів Skyeton у Словаччині

Індустрія дронів

У Словаччині поліція запобігла спробі підпалу заводу українського виробника безпілотників Skyeton у Пряшівському краї. У справі затримали трьох підозрюваних, двоє з них перебувають під вартою. За даними слідства, напад могли організувати на замовлення, однак хто саме стояв за диверсією, офіційно не повідомляється.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UА, поліція зірвала диверсію ще до того, як нападники встигли здійснити задумане, повідомляє Reuters.

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"Метою нападу мав стати завод компанії Skyeton", заявила представниця регіональної прокуратури міста Пряшів. Вона підтвердила інформацію, яку раніше опублікувало словацьке видання dennikn.sk.

Хто підозрювані

Слідство встановило трьох підозрюваних. Прокурор Гамбурга повідомив Reuters, що 26-річного громадянина Латвії затримали в Німеччині. Зараз триває процедура його екстрадиції до Словаччини.

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Ще двох підозрюваних, громадянина Латвії та українця, затримали безпосередньо у Словаччині. Унаслідок спроби підпалу ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не зафіксували. У четвер суд вирішив залишити обох затриманих під вартою на час розслідування.

Словацька поліція заявила, що підозрювані діяли на замовлення. Хто саме міг стояти за організацією нападу, офіційно не повідомляють.

Відповідальність за спробу підпалу

Відповідальність за спробу підпалу взяла на себе маловідома група "Global Citizens Against War 1984" ("Громадяни світу проти війни 1984"). У заяві, надісланій Reuters, вона вимагала звільнити двох затриманих.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини через речника поліції відмовилося коментувати цю заяву.

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У самій компанії Skyeton прямо заявили, що за спробою нападу може стояти Росія: "росіяни регулярно намагаються атакувати як наші виробничі потужності в Україні, так і нашу репутацію. Нещодавня спроба нападу на наш об'єкт у Словаччині — ще один доказ того, що українські оборонні виробники стали справжньою кісткою в горлі для них".

Посольство Росії в Братиславі відкинуло звинувачення. Там назвали їх черговими бездоказовими закидами на адресу Москви.

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Skyeton є заснованим в Україні виробником безпілотних авіаційних систем. Зокрема, компанія випускає розвідувальні дрони Raybird-3. Вона розширила виробництво до Словаччини, щоб постачати техніку на західні ринки. Українські потужності компанії продовжують працювати на потреби Збройних сил.

Інцидент став одним із випадків гібридного саботажу у Східній Європі. Останнім часом подібні підпали складів, оборонних підприємств та об'єктів залізничної інфраструктури фіксували у Словаччині, Польщі та країнах Балтії.

Що передувало

28 серпня у Словаччині заявили, що правоохоронці викрили плани щодо підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на сході країни. Підозрюваних затримано.