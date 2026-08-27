Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и заговорил об изменении названий океанов

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, расположенного на границе Соединенных Штатов и Канады, в "озеро Америка". Решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой и срыва торговых переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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"Озеро Америка — это то, о чем я думал уже давно… Теперь у нас есть залив и есть озеро. Теперь нам нужен еще океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Возможно, мы изменим их оба", — отмечает американский лидер.

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По словам Трампа, решение было принято "немедленно", а его помощники уже подали все необходимые документы для переименования.

В Белом доме заявили, что большая часть озера, мол, расположена на территории США, как и его "самые глубокие части".

На вопрос о том, почему он сосредотачивает свое внимание на подобных действиях в отношении Канады, Трамп ответил, что канадские чиновники "очень плохо с нами обошлись" и что с ними "хуже всего иметь дело в торговле".

О намерении переименовать озеро Трамп заявлял несколько дней назад: тогда он назвал канадцев "клоунами", которых "кто-то должен заставить встать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!"

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Отмечается, что заявления Трампа звучат на фоне срыва двусторонних торговых переговоров между Канадой и Соединенными Штатами. Они привели к тому, что США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Речь идет, в частности, о повышении пошлин на алкоголь, электрооборудование и хоккейное снаряжение из Канады.