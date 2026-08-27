Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та заговорив про зміну назв океанів
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні Сполучених Штатів і Канади, на "озеро Америка". Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Оттавою та зриву торговельних переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Озеро Америка — це те, про що я думав вже тривалий час… Тепер у нас є затока і є озеро. Тепер нам потрібен ще океан. Тож можливо нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану. Можливо, ми змінимо їх обидві", - зазначає американський лідер.
За словами Трампа, зміни було ухвалено "негайно", а його помічники вже подали всі необхідні документи для перейменування.
У Білому домі заявили, що більша частина озера, мовляв, розташована на території США, як і його "найглибші частини".
На питання про те, чому він зосереджує свою увагу на подібних діях щодо Канади, Трамп відповів, що канадські посадовці "дуже погано з нами повелися", і що з ними "найгірше мати справу в торгівлі".
Про намір перейменувати озеро Трамп заявляв декілька днів тому: тоді він назвав канадців "клоунами", яких "хтось має змусити стати в стрій, інакше наслідки будуть набагато гіршими!".
Наголошується, що заяви Трампа лунають на тлі зриву двосторонніх торговельних переговорів між Канадою та Сполученими Штатами. Вони призвели до того, що США запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Ідеться, зокрема, про підвищення мит на алкоголь, електрообладнання та хокейне спорядження з Канади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одне добре, це скоро закінчиться.