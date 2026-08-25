Канада пообіцяла "дати відсіч" після заяви Трампа про перейменування озера Онтаріо

Канадська влада відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка".

Міністерка промисловості Канади Мелані Жолі прокоментувала це журналістам у вівторок, 25 серпня, цитує BBC, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Раніше Трамп заявив, що розглядає ідею перейменування озера Онтаріо, яке розташоване на кордоні між однойменною канадською провінцією й американським штатом Нью-Йорк, на озеро Америка.

Відповідь Канади

"Ми завжди будемо називати його озером Онтаріо", — відповіла на це Жолі.

Міністерка додала, що поки тривають подібні "витівки" США, Канада діятиме стратегічно та дасть відсіч.

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Згодом уряд Канади заявив, що введе нові мита на імпорт зі США. Контрмита набудуть чинності з 8 вересня і стосуватимуться американських товарів на суму 27,6 млрд канадських доларів ($19,9 млрд).

До переліку потраплять: сталь, молочна продукція, побутова техніка, сільськогосподарське обладнання, целюлоза та папір, електроніка.

Контекст

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади. Провінція Онтаріо — найбільш населена провінція Канади та один з головних центрів автомобільної промисловості країни. Її адміністративним центром є місто Торонто.

Зазначимо, що відносини США й Канади погіршилися після того, як сторони не змогли досягти нових торговельних домовленостей.

Нещодавно США запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Йдеться про підвищення мит на алкоголь, електрообладнання та хокейне спорядження з Канади.

Напередодні Трамп також пригрозив Канаді новими 50-відсотковими митами на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вимоги Вашингтону можуть завдати серйозної шкоди ключовим галузям канадської економіки.

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