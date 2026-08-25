Канада пообещала "дать отпор" после заявления Трампа о переименовании озера Онтарио

Канадские власти отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможном переименовании озера Онтарио в "озеро Америка".

Министр промышленности Канады Мелани Жоли прокомментировала это журналистам во вторник, 25 августа, цитирует BBC, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Трампа

Ранее Трамп заявил, что рассматривает идею переименования озера Онтарио, расположенного на границе между одноименной канадской провинцией и американским штатом Нью-Йорк, в озеро Америка.

Ответ Канады

"Мы всегда будем называть его озером Онтарио", - ответила на это Жоли.

Министр добавила, что пока продолжаются подобные "выходки" США, Канада будет действовать стратегически и даст отпор.

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Впоследствии правительство Канады заявило, что введет новые пошлины на импорт из США. Контрпошлины вступят в силу с 8 сентября и коснутся американских товаров на сумму 27,6 млрд канадских долларов ($19,9 млрд).

В перечень войдут: сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлоза и бумага, электроника.

Контекст

Озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Провинция Онтарио - самая густонаселённая провинция Канады и один из главных центров автомобильной промышленности страны. Её административным центром является город Торонто.

Отметим, что отношения между США и Канадой ухудшились после того, как стороны не смогли достичь новых торговых договоренностей.

Недавно США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Речь идет о повышении пошлин на алкоголь, электрооборудование и хоккейное снаряжение из Канады.

Накануне Трамп также пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что требования Вашингтона могут нанести серьезный ущерб ключевым отраслям канадской экономики.

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