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Новости Наводнение в Непале
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В районе наводнения в Непале пропала связь с 56 гражданами Украины, — МИД

Наводнение в Непале 2026 год

После масштабного наводнения на границе Непала и Тибета, произошедшего 26 августа, пропали без вести 56 украинцев.

Об этом 27 августа сообщили в Министерстве иностранных дел журналистам "Радио Свобода", пишет Цензор.НЕТ.

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Поиски украинцев продолжаются

По состоянию на 22:30 по киевскому времени поисковые операции продолжались. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится в районе стихийного бедствия.

Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные работы. Цель — найти и эвакуировать украинцев, с которыми потеряна связь.

В МИД отметили, что количество таких граждан в течение дня практически не изменилось. В список добавилась еще одна украинка, которая находится в составе иностранной туристической группы.

В то же время, по проверенной информации украинского внешнеполитического ведомства, в списках погибших или раненых украинцев пока нет.

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Непальские спасатели продолжают поиски

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия проводят непальская армия и полиция. К операции привлечено около 15 вертолетов.

Украина также координирует поиск и эвакуацию своих граждан с другими иностранными государствами.

Наводнение обрушилось на район Расува к северу от столицы Непала Катманду утром 26 августа. Потоки воды и грязи смыли дома, дороги и мосты, а также повредили энергетическую инфраструктуру.

По предварительным выводам, причиной катастрофы стал обвал льда и горной породы с ледника. Поток перекрыл реку Лхенде-Кхола, после чего вниз по течению двинулась мощная волна воды, грязи и обломков.

В некоторых районах из-за стихии нарушено транспортное сообщение, что затрудняет поисково-спасательные работы. Также в регионе наблюдаются проблемы со связью и электроснабжением.

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МИД (7324) наводнение (465) Непал (96)
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Топ комментарии
+2
Якщо чесно, то ***** від слова взагалі. Підозрюю, що навіть не кожна пересічна киянка насосе на квитки до Непалу, не кажучи вже про пересічних провінціалів. Залишайтесь в Україні, і буде вам щастя.
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27.08.2026 23:52 Ответить
+2
"Вони прямували на паломницький обхід (кору) навколо Кайласа." ..... допрямувалися ....... правда , мені особисто чомусь по барабану зникнення цих грошовитих "прямувальників" , якось більше хвилюють безперервні втрати українців через кацапські обстріли , якими у світі перестали особливо перейматися і вважають за буденність.
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27.08.2026 23:57 Ответить
+1
МЗС України офіційно підтвердило, що зниклими вважаються 56 українців. Це дві організовані групи (47 та 7 осіб) та одна жінка у складі міжнародної групи.
Вони прямували на паломницький обхід (кору) навколо Кайласа.
Оскільки руйнування сталися на паломницькому маршруті до священної гори Кайлас, у зоні лиха перебувало дуже багато прочан.
Основний удар припав на непальський округ Расува (пункти ******-Беси, Тимуре) та тибетський повіт Гіронг (КНР).
Це віддалена високогірна зона, де практично немає класичних курортів, але проходить єдина дорога для паломників.
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27.08.2026 23:42 Ответить

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