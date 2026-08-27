В районе наводнения в Непале пропала связь с 56 гражданами Украины, — МИД

После масштабного наводнения на границе Непала и Тибета, произошедшего 26 августа, пропали без вести 56 украинцев.

Об этом 27 августа сообщили в Министерстве иностранных дел журналистам "Радио Свобода", пишет Цензор.НЕТ.

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Поиски украинцев продолжаются

По состоянию на 22:30 по киевскому времени поисковые операции продолжались. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится в районе стихийного бедствия.

Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные работы. Цель — найти и эвакуировать украинцев, с которыми потеряна связь.

В МИД отметили, что количество таких граждан в течение дня практически не изменилось. В список добавилась еще одна украинка, которая находится в составе иностранной туристической группы.

В то же время, по проверенной информации украинского внешнеполитического ведомства, в списках погибших или раненых украинцев пока нет.

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Непальские спасатели продолжают поиски

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия проводят непальская армия и полиция. К операции привлечено около 15 вертолетов.

Украина также координирует поиск и эвакуацию своих граждан с другими иностранными государствами.

Наводнение обрушилось на район Расува к северу от столицы Непала Катманду утром 26 августа. Потоки воды и грязи смыли дома, дороги и мосты, а также повредили энергетическую инфраструктуру.

По предварительным выводам, причиной катастрофы стал обвал льда и горной породы с ледника. Поток перекрыл реку Лхенде-Кхола, после чего вниз по течению двинулась мощная волна воды, грязи и обломков.

В некоторых районах из-за стихии нарушено транспортное сообщение, что затрудняет поисково-спасательные работы. Также в регионе наблюдаются проблемы со связью и электроснабжением.