В районе наводнения в Непале пропала связь с 56 гражданами Украины, — МИД
После масштабного наводнения на границе Непала и Тибета, произошедшего 26 августа, пропали без вести 56 украинцев.
Об этом 27 августа сообщили в Министерстве иностранных дел журналистам "Радио Свобода", пишет Цензор.НЕТ.
Поиски украинцев продолжаются
По состоянию на 22:30 по киевскому времени поисковые операции продолжались. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится в районе стихийного бедствия.
Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные работы. Цель — найти и эвакуировать украинцев, с которыми потеряна связь.
В МИД отметили, что количество таких граждан в течение дня практически не изменилось. В список добавилась еще одна украинка, которая находится в составе иностранной туристической группы.
В то же время, по проверенной информации украинского внешнеполитического ведомства, в списках погибших или раненых украинцев пока нет.
Непальские спасатели продолжают поиски
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия проводят непальская армия и полиция. К операции привлечено около 15 вертолетов.
Украина также координирует поиск и эвакуацию своих граждан с другими иностранными государствами.
Наводнение обрушилось на район Расува к северу от столицы Непала Катманду утром 26 августа. Потоки воды и грязи смыли дома, дороги и мосты, а также повредили энергетическую инфраструктуру.
По предварительным выводам, причиной катастрофы стал обвал льда и горной породы с ледника. Поток перекрыл реку Лхенде-Кхола, после чего вниз по течению двинулась мощная волна воды, грязи и обломков.
В некоторых районах из-за стихии нарушено транспортное сообщение, что затрудняет поисково-спасательные работы. Также в регионе наблюдаются проблемы со связью и электроснабжением.
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Вони прямували на паломницький обхід (кору) навколо Кайласа.
Оскільки руйнування сталися на паломницькому маршруті до священної гори Кайлас, у зоні лиха перебувало дуже багато прочан.
Основний удар припав на непальський округ Расува (пункти ******-Беси, Тимуре) та тибетський повіт Гіронг (КНР).
Це віддалена високогірна зона, де практично немає класичних курортів, але проходить єдина дорога для паломників.