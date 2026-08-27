У районі повені в Непалі зник зв’язок із 56 громадянами України, - МЗС
Після масштабної повені на кордоні Непалу та Тибету, яка сталася 26 серпня, втрачено зв’язок із 56 українцями.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 27 серпня журналістам Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.
Пошуки українців тривають
Станом на 22:30 за київським часом пошукові операції тривали. Оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха.
Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальні роботи. Мета — знайти та евакуювати українців, із якими втрачено зв’язок.
У МЗС зазначили, що кількість таких громадян протягом дня майже не змінилася. До списку додалася ще одна українка, яка перебуває у складі іноземної туристичної групи.
Водночас за перевіреною інформацією українського зовнішньополітичного відомства, у списках загиблих або поранених українців наразі немає.
Непальські рятувальники продовжують пошуки
Пошуково-рятувальні роботи в районі стихійного лиха проводять непальські армія та поліція. До операції залучили близько 15 гелікоптерів.
Україна також координує пошук та евакуацію своїх громадян з іншими іноземними державами.
Повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду вранці 26 серпня. Потоки води та бруду змили будинки, дороги й мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.
За попередніми висновками, причиною катастрофи став обвал льоду та гірської породи з льодовика. Потік перекрив річку Лхенде-Кхола, після чого вниз за течією рушила потужна хвиля води, бруду та уламків.
У деяких районах через стихію порушене транспортне сполучення, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи. Також у регіоні є проблеми зі зв’язком та електропостачанням.
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Вони прямували на паломницький обхід (кору) навколо Кайласа.
Оскільки руйнування сталися на паломницькому маршруті до священної гори Кайлас, у зоні лиха перебувало дуже багато прочан.
Основний удар припав на непальський округ Расува (пункти ******-Беси, Тимуре) та тибетський повіт Гіронг (КНР).
Це віддалена високогірна зона, де практично немає класичних курортів, але проходить єдина дорога для паломників.