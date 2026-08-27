У районі повені в Непалі зник зв’язок із 56 громадянами України, - МЗС

Після масштабної повені на кордоні Непалу та Тибету, яка сталася 26 серпня, втрачено зв’язок із 56 українцями.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 27 серпня журналістам Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошуки українців тривають

Станом на 22:30 за київським часом пошукові операції тривали. Оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха.

Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальні роботи. Мета — знайти та евакуювати українців, із якими втрачено зв’язок.

У МЗС зазначили, що кількість таких громадян протягом дня майже не змінилася. До списку додалася ще одна українка, яка перебуває у складі іноземної туристичної групи.

Водночас за перевіреною інформацією українського зовнішньополітичного відомства, у списках загиблих або поранених українців наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга висловив співчуття народу Непалу через наслідки повеней і доручив посольствам допомагати у пошуку українців

Непальські рятувальники продовжують пошуки

Пошуково-рятувальні роботи в районі стихійного лиха проводять непальські армія та поліція. До операції залучили близько 15 гелікоптерів.

Україна також координує пошук та евакуацію своїх громадян з іншими іноземними державами.

Повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду вранці 26 серпня. Потоки води та бруду змили будинки, дороги й мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

За попередніми висновками, причиною катастрофи став обвал льоду та гірської породи з льодовика. Потік перекрив річку Лхенде-Кхола, після чого вниз за течією рушила потужна хвиля води, бруду та уламків.

У деяких районах через стихію порушене транспортне сполучення, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи. Також у регіоні є проблеми зі зв’язком та електропостачанням.