УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7821 відвідувач онлайн
Новини Повінь у Непалі
621 12

У районі повені в Непалі зник зв’язок із 56 громадянами України, - МЗС

Повінь у Непалі 2026 рік

Після масштабної повені на кордоні Непалу та Тибету, яка сталася 26 серпня, втрачено зв’язок із 56 українцями.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 27 серпня журналістам Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошуки українців тривають

Станом на 22:30 за київським часом пошукові операції тривали. Оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха.

Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальні роботи. Мета — знайти та евакуювати українців, із якими втрачено зв’язок.

У МЗС зазначили, що кількість таких громадян протягом дня майже не змінилася. До списку додалася ще одна українка, яка перебуває у складі іноземної туристичної групи.

Водночас за перевіреною інформацією українського зовнішньополітичного відомства, у списках загиблих або поранених українців наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга висловив співчуття народу Непалу через наслідки повеней і доручив посольствам допомагати у пошуку українців

Непальські рятувальники продовжують пошуки

Пошуково-рятувальні роботи в районі стихійного лиха проводять непальські армія та поліція. До операції залучили близько 15 гелікоптерів.

Україна також координує пошук та евакуацію своїх громадян з іншими іноземними державами.

Повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду вранці 26 серпня. Потоки води та бруду змили будинки, дороги й мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

За попередніми висновками, причиною катастрофи став обвал льоду та гірської породи з льодовика. Потік перекрив річку Лхенде-Кхола, після чого вниз за течією рушила потужна хвиля води, бруду та уламків.

У деяких районах через стихію порушене транспортне сполучення, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи. Також у регіоні є проблеми зі зв’язком та електропостачанням.

Автор: 

МЗС (4247) повінь (137) Непал (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Якщо чесно, то ***** від слова взагалі. Підозрюю, що навіть не кожна пересічна киянка насосе на квитки до Непалу, не кажучи вже про пересічних провінціалів. Залишайтесь в Україні, і буде вам щастя.
показати весь коментар
27.08.2026 23:52 Відповісти
+2
"Вони прямували на паломницький обхід (кору) навколо Кайласа." ..... допрямувалися ....... правда , мені особисто чомусь по барабану зникнення цих грошовитих "прямувальників" , якось більше хвилюють безперервні втрати українців через кацапські обстріли , якими у світі перестали особливо перейматися і вважають за буденність.
показати весь коментар
27.08.2026 23:57 Відповісти
+1
МЗС України офіційно підтвердило, що зниклими вважаються 56 українців. Це дві організовані групи (47 та 7 осіб) та одна жінка у складі міжнародної групи.
Вони прямували на паломницький обхід (кору) навколо Кайласа.
Оскільки руйнування сталися на паломницькому маршруті до священної гори Кайлас, у зоні лиха перебувало дуже багато прочан.
Основний удар припав на непальський округ Расува (пункти ******-Беси, Тимуре) та тибетський повіт Гіронг (КНР).
Це віддалена високогірна зона, де практично немає класичних курортів, але проходить єдина дорога для паломників.
показати весь коментар
27.08.2026 23:42 Відповісти

Завантаження...

 
 