Турция, Грузия и Азербайджан готовят совместные военные учения по защите инфраструктуры

Азербайджан, Турция и Грузия готовятся провести совместные военные учения "Eternity-2026" для защиты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

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Три страны будут отрабатывать совместную защиту инфраструктуры

В ходе конференции, организованной в соответствии с трехсторонним планом военного сотрудничества, стороны обсудили сценарий предстоящих учений.

Также участники согласовали тактические задачи и вопросы логистического и комплексного обеспечения военнослужащих.

"На конференции, организованной в соответствии с трехсторонним планом военного сотрудничества, обсудили сценарий учений, тактические задачи, а также логистическое и комплексное обеспечение участвующего личного состава", — сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

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Eternity-2026 призвано укрепить взаимодействие вооруженных сил трех стран

Главная цель учений — повысить оперативную совместимость воинских подразделений трех стран.

Военные будут отрабатывать планирование совместных мероприятий по защите от возможных угроз. Также внимание будет уделено безопасности стратегически важной экономической и энергетической инфраструктуры, транспортных коридоров и других международных проектов в регионе.

Учения "Eternity-2026" пройдут в Азербайджане в ноябре 2026 года.

Напомним, в сентябре 2024 года Турция, Грузия и Азербайджан подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в целях мира и стабильности на Кавказе. Такое взаимодействие также предусматривает проведение совместных военных учений.

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