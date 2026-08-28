Турция, Грузия и Азербайджан готовят совместные военные учения по защите инфраструктуры
Азербайджан, Турция и Грузия готовятся провести совместные военные учения "Eternity-2026" для защиты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Три страны будут отрабатывать совместную защиту инфраструктуры
В ходе конференции, организованной в соответствии с трехсторонним планом военного сотрудничества, стороны обсудили сценарий предстоящих учений.
Также участники согласовали тактические задачи и вопросы логистического и комплексного обеспечения военнослужащих.
"На конференции, организованной в соответствии с трехсторонним планом военного сотрудничества, обсудили сценарий учений, тактические задачи, а также логистическое и комплексное обеспечение участвующего личного состава", — сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Eternity-2026 призвано укрепить взаимодействие вооруженных сил трех стран
Главная цель учений — повысить оперативную совместимость воинских подразделений трех стран.
Военные будут отрабатывать планирование совместных мероприятий по защите от возможных угроз. Также внимание будет уделено безопасности стратегически важной экономической и энергетической инфраструктуры, транспортных коридоров и других международных проектов в регионе.
Учения "Eternity-2026" пройдут в Азербайджане в ноябре 2026 года.
Напомним, в сентябре 2024 года Турция, Грузия и Азербайджан подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в целях мира и стабильности на Кавказе. Такое взаимодействие также предусматривает проведение совместных военных учений.
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