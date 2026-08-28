Туреччина, Грузія та Азербайджан готують спільні військові навчання із захисту інфраструктури

Азербайджан, Туреччина та Грузія готуються провести спільні військові навчання Eternity-2026 для захисту енергетичної та транспортної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

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Три країни відпрацьовуватимуть спільний захист інфраструктури

Під час конференції, яку організували відповідно до тристороннього плану військової співпраці, сторони обговорили сценарій майбутніх навчань.

Також учасники погодили тактичні завдання та питання логістичного і комплексного забезпечення військовослужбовців.

"На конференції, організованій відповідно до тристороннього плану військової співпраці, обговорили сценарій навчань, тактичні завдання, а також логістичне та комплексне забезпечення особового складу, що бере участь", — повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.

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Eternity-2026 має посилити взаємодію військових трьох країн

Головна мета навчань — підвищити оперативну сумісність військових підрозділів трьох країн.

Військові відпрацьовуватимуть планування спільних заходів для захисту від можливих загроз. Також увагу приділять безпеці стратегічно важливої економічної та енергетичної інфраструктури, транспортних коридорів та інших міжнародних проєктів у регіоні.

Eternity-2026 відбудуться в Азербайджані в листопаді 2026 року.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Туреччина, Грузія та Азербайджан підписали тристоронній меморандум про співпрацю задля миру та стабільності на Кавказі. Така взаємодія також передбачає проведення спільних військових навчань.

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