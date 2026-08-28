Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 483 780 человек (+1 630 за сутки), 12 307 танков, 48 749 артсистем, 25 237 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 483 780 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 483 780 (+1 630) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 307 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 25 237 (+0) шт.

артиллерийских систем — 48 749 (+55) шт.

РСЗО – 2 067 (+2) ед.

средства ПВО – 1 593 (+3) ед.

самолетов – 440 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 420 (+16) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 485 024 (+1 657) шт.

крылатые ракеты – 5 060 (+8) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 140 741 (+493) шт.

специальная техника – 4 604 (+2) ед.

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