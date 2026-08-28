Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 483 780 человек (+1 630 за сутки), 12 307 танков, 48 749 артсистем, 25 237 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 483 780 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 483 780 (+1 630) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 307 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 237 (+0) шт.
- артиллерийских систем — 48 749 (+55) шт.
- РСЗО – 2 067 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 593 (+3) ед.
- самолетов – 440 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 420 (+16) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 485 024 (+1 657) шт.
- крылатые ракеты – 5 060 (+8) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 140 741 (+493) шт.
- специальная техника – 4 604 (+2) ед.
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574! одиниці знищеної техніки та 1630!!! чумардосів за день.
Спецтехніка норм, арта та логістика файно, ППО та НРК супер.
Результативність ППО перевалила за 490 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 483 000 це більше ніж все населення Белгородської області.