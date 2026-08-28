Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 483 780 осіб (+1 630 за добу), 12 307 танків, 48 749 артсистем, 25 237 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 483 780 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 483 780 (+1 630) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 307 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.
- артилерійських систем – 48 749 (+55) од.
- РСЗВ – 2 067 (+2) од.
- засоби ППО – 1 593 (+3) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 420 (+16) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.
- крилаті ракети – 5 060 (+8) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 140 741 (+493) од.
- спеціальна техніка – 4 604 (+2) од.
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574! одиниці знищеної техніки та 1630!!! чумардосів за день.
Спецтехніка норм, арта та логістика файно, ППО та НРК супер.
Результативність ППО перевалила за 490 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 483 000 це більше ніж все населення Белгородської області.