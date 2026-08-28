Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 483 780 осіб (+1 630 за добу), 12 307 танків, 48 749 артсистем, 25 237 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 483 780 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 483 780 (+1 630) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 307 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 237 (+0) од.

артилерійських систем – 48 749 (+55) од.

РСЗВ – 2 067 (+2) од.

засоби ППО – 1 593 (+3) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 420 (+16) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657) од.

крилаті ракети – 5 060 (+8) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 140 741 (+493) од.

спеціальна техніка – 4 604 (+2) од.

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