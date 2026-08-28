Россия атаковала Киевскую область: есть попадания в складские помещения и производственные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 28 августа и утром российские захватчики атаковали Киевскую область. Попадания были зафиксированы в Святопетровском районе громады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко.
"Очередная тяжелая ночь для Белогородской общины. Зафиксированы попадания в складские помещения "Новой почты" и повреждение расположенного рядом производственного объекта в Святопетровском.
Информация о жертвах и пострадавших – уточняется", – говорится в сообщении.
Россияне повторно атаковали место удара
Спустя почти час после первого попадания, когда спасатели уже работали на месте и ликвидировали пожар, российские военные дважды повторно атаковали эту же локацию.
Спасатели успели укрыться в безопасном месте.
Информация о возможных погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.
Жителей призвали оставаться дома
Из-за сильного задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.
Для обеспечения работы экстренных служб в общине также ввели временные ограничения движения.
Где ограничат движение
28 августа водителей предупредили об ограничениях проезда:
- участке улицы Киевской в направлении Боярки;
- участке улицы Индустриальной;
- участком улицы Черновола.
Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия российской атаки.
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