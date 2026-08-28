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Новости Обстрел Киевщины
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Россия атаковала Киевскую область: есть попадания в складские помещения и производственные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 28 августа и утром российские захватчики атаковали Киевскую область. Попадания были зафиксированы в Святопетровском районе громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко.

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"Очередная тяжелая ночь для Белогородской общины. Зафиксированы попадания в складские помещения "Новой почты" и повреждение расположенного рядом производственного объекта в Святопетровском.

Информация о жертвах и пострадавших – уточняется", – говорится в сообщении.

Россияне повторно атаковали место удара

Спустя почти час после первого попадания, когда спасатели уже работали на месте и ликвидировали пожар, российские военные дважды повторно атаковали эту же локацию.

Спасатели успели укрыться в безопасном месте.

Информация о возможных погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

Жителей призвали оставаться дома

Из-за сильного задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Для обеспечения работы экстренных служб в общине также ввели временные ограничения движения.

Где ограничат движение

28 августа водителей предупредили об ограничениях проезда:

  • участке улицы Киевской в направлении Боярки;
  • участке улицы Индустриальной;
  • участком улицы Черновола.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия российской атаки.

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Удар по Киевской области 28 августа
Удар по Киевской области 28 августа
Удар по Киевской области 28 августа
Удар по Киевской области 28 августа
Удар по Киевской области 28 августа
Удар по Киевской области 28 августа

Автор: 

Киевская область (4991) обстрел (35072) Новая почта (97)
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