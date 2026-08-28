Россия атаковала Киевскую область: есть попадания в складские помещения и производственные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 28 августа и утром российские захватчики атаковали Киевскую область. Попадания были зафиксированы в Святопетровском районе громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко.

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"Очередная тяжелая ночь для Белогородской общины. Зафиксированы попадания в складские помещения "Новой почты" и повреждение расположенного рядом производственного объекта в Святопетровском.

Информация о жертвах и пострадавших – уточняется", – говорится в сообщении.

Россияне повторно атаковали место удара

Спустя почти час после первого попадания, когда спасатели уже работали на месте и ликвидировали пожар, российские военные дважды повторно атаковали эту же локацию.

Спасатели успели укрыться в безопасном месте.

Информация о возможных погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

Жителей призвали оставаться дома

Из-за сильного задымления жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Для обеспечения работы экстренных служб в общине также ввели временные ограничения движения.

Где ограничат движение

28 августа водителей предупредили об ограничениях проезда:

участке улицы Киевской в направлении Боярки;

участке улицы Индустриальной;

участком улицы Черновола.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия российской атаки.

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