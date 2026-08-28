Росія атакувала Київщину: є влучання у складські приміщення та виробництво. ФОТОрепортаж

У ніч проти 28 серпня та зранку російські загарбники атакували Київську область. Влучання зафіксували у Святопетрівському районі громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

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"Знову важка ніч для Білогородської громади. Маємо влучання у складські приміщення "Нової пошти" та пошкоджене виробництво, що розташоване поруч у Святопетрівському.

Інформація щодо жертв та постраждалих – уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Росіяни повторно атакували місце удару

Майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже працювали на місці та ліквідовували пожежу, російські військові двічі повторно атакували цю саму локацію.

Надзвичайники встигли відійти у безпечне місце.

Інформація про можливих загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

Жителів закликали залишатися вдома

Через сильне задимлення мешканців Святопетрівського та прилеглих територій закликали зачинити вікна й без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Для забезпечення роботи екстрених служб у громаді також запровадили тимчасові обмеження руху.

Де обмежать рух

28 серпня водіїв попередили про обмеження проїзду:

частиною вулиці Київської у напрямку Боярки;

частиною вулиці Індустріальної;

частиною вулиці Чорновола.

Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки російської атаки.

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