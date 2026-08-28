На сайте ОП зарегистрировали петицию о пресс-конференции Зеленского со СМИ: "Просим не имитировать диалог"
На сайте Офиса Президента была опубликована петиция с призывом к Владимиру Зеленскому провести пресс-конференцию с журналистами и СМИ, которую ранее несколько раз блокировали.
Об этом сообщил журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
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"Произошло невероятное. После как минимум пяти заблокированных электронных петиций к президенту о пресс-конференции Зеленского, очередную из них все-таки опубликовали.
То ли требования, которым не соответствовали предыдущие петиции, вдруг изменились, то ли кто-то в Офисе Президента чисто случайно вместо "запретить" нажал на кнопку "опубликовать" — но петиция о пресс-конференции Зеленского для независимых СМИ открыта для сбора подписей", - отметил он.
Текст петиции
Автор петиции Анна Репина отметила, что после протестов против увольнения Федорова "общество до сих пор не услышано, а власть так и не продемонстрировала готовности к полноценному открытому диалогу".
"Одним из реалистичных способов услышать граждан может стать открытая пресс-конференция с участием независимых и критически настроенных журналистов. Именно они могут задать острые и неудобные вопросы о внутренней политике, решениях власти и требованиях, которые звучали во время протестов.
Поэтому просим провести отдельную открытую пресс-конференцию с приглашением представителей независимых и общественно значимых СМИ, в частности: "Украинской правды", Bihus.Info, "Следство.Инфо", "Радио Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, "Суспильне", NV, "Дзеркало недели", BBC Украина, Liga.net и других СМИ, которые смогут задать свои вопросы без предварительного согласования их содержания.
Мы просим не имитации диалога, а реальной возможности быть услышанными", — говорится в петиции.
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