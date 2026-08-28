На сайті ОП зареєстрували петицію про пресконференцію Зеленського зі ЗМІ: "Просимо не імітації діалогу"

На сайті Офісу Президента оприлюднили петицію із закликом до Володимира Зеленського провести пресконференцію з журналістами та ЗМІ, яку раніше кілька разів блокували.

Про це повідомив журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сталося неймовірне. Після щонайменше п'яти заблокованих електронних петицій до президента про преску Зеленського, чергову з них таки опублікували.

Чи то вимоги, яким не відповідали попередні петиції, раптом змінилися, чи то хтось в Офісі Президента чисто випадково замість "запрєтіть" натиснув на кнопку "опублікувати" - але петиція про пресконференцію Зеленського для незалежних медіа відкрита для збору підписів", - зазначив він.

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Текст петиції

Авторка петиціії Анна Репіна зазначила, що після протестів проти звільнення Федорова "суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу".

"Одним із реалістичних способів почути громадян може стати відкрита пресконференція за участю незалежних та критично налаштованих журналістів. Саме вони можуть поставити гострі й незручні запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади та вимог, які звучали під час протестів.

Тому просимо провести окрему відкриту пресконференцію із запрошенням представників незалежних та суспільно важливих медіа, зокрема: Української правди, Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, "Дзеркала Тижня", BBC Україна, Liga.net та інших медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту.



Ми просимо не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими", - йдеться в петиції.

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