МИД о 56 украинцах в Непале: в списках погибших и раненых их нет

С 56 гражданами Украины, находившимися в Непале, до сих пор не удалось установить связь. Однако их нет в списках погибших и раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Это две туристические группы из 48 и 7 человек, а также одна украинка в составе иностранной туристической группы. Поисково-спасательные операции продолжаются. На данный момент в списках погибших и раненых украинцев нет", — говорится в сообщении.

Также посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с китайскими властями.

Консульские должностные лица посольства Украины в Индии находятся непосредственно в Непале, где, во взаимодействии с Почетным консулом Украины в Непале, провели ряд оперативных встреч с соответствующими непальскими государственными органами, иностранными коллегами, менеджером отеля, где находилась одна из групп украинцев, организатором тура и т. д. Проведена сверка списков, предоставленных отелем и дипломатическими учреждениями. Украинские консулы координируют усилия с коллегами из иностранных дипломатических учреждений и туроператорами с целью поиска граждан Украины, поддерживают постоянную связь с оперативно-спасательными службами и родственниками граждан Украины.

Правительством Непала создана Группа экстренного реагирования (Emergency Response Team, ERT) при МИД для координации поисково-спасательных работ.

"Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений, ограниченного доступа к горным районам и риска повторных оползней. МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 56 граждан Украины на особом контроле", — сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Что предшествовало?

26 августа на границе Непала и Тибета произошло масштабное наводнение. В результате него и оползня в Непале более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

489 человек признаны погибшими в результате наводнения в Непале. Кроме того, полиция сообщает, что 2381 человек остается пропавшим без вести, включая 644 иностранных граждан, преимущественно из Индии, США, Украины, Малайзии, Австралии, Великобритании и Канады, а также 127 непальцев, приехавших из-за рубежа, и 1737 граждан страны.

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