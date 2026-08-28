МЗС про 56 українців у Непалі: у списках загиблих та поранених їх немає

З 56 громадянами України, які перебували в Непалі, досі не вдалося встановити зв'язок. Проте їх немає в списках загиблих та поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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"Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка в складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають. Станом на зараз у списках загиблих та поранених українців немає", – йдеться в повідомленні.

Також посольство України в КНР підтримує постійний зв’язок з китайськими органами влади.

Консульські посадові особи посольства України в Індії перебувають безпосередньо у Непалі, де, у взаємодії з Почесним консулом України в Непалі, провели низку оперативних зустрічей з причетними непальськими державними органами, іноземними колегами, менеджером готелю, де перебувала одна з груп українців, організатором туру тощо. Проведено звірку списків, наданих готелем та дипломатичними установами. Українські консули координують зусилля з колегами з іноземних дипустанов і туроператорами задля пошуку громадян України, підтримують постійний зв’язок з оперативно-рятувальними службами та рідними громадян України.

Урядом Непалу створено Групу екстреного реагування (Emergency Response Team, ERT) при МЗС для координації пошуково-рятувальних робіт.

"Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі", – повідомили в українському зовнішньому відомстві.

Що передувало?

26 серпня на кордоні Непалу та Тибету сталася масштабна повінь. Внаслідок неї та зсуву ґрунту в Непалі понад тисяча людей вважаються зниклими безвісти.

489 осіб визнано загиблими внаслідок повені в Непалі. Крім того, поліція повідомляє, що 2381 особа залишається зниклою безвісти, включаючи 644 іноземних громадян, переважно з Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії та Канади, а також 127 непальців, які приїхали з-за кордону, та 1737 громадян країни.

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