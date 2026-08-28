Арестовича заочно приговорили в России к 11 годам колонии
Бывшего советника главы Офиса Президента Украины Алексея Арестовича заочно приговорили в России к 11 годам лишения свободы. Московский военный суд признал его виновным в распространении "фейков" о российской армии и призывах к терроризму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило российское издание "Медиазона".
"2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
Рассмотрение дела
- Дело рассматривалось один день в закрытом режиме.
- Поводом для этого стали видео от 17 марта 2022 года, где Арестович призывает "устроить тотальную железнодорожную войну" против России на оккупированных территориях.
- Кроме того, в деле фигурирует публикация от 8 апреля 2022 года об ударе России по вокзалу в Краматорске.
Арестовича признали виновным в распространении "фейков" о российской армии и в призывах к терроризму.
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