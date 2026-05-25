TikTok ограничил доступ к каналу Арестовича на территории Украины, - ЦПД
Социальная сеть TikTok ограничила доступ к каналу Алексея Арестовича для пользователей в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Сеть TikTok ограничила доступ к каналу Алексея Арестовича на территории Украины. Эта инициатива была реализована в рамках взаимодействия Центра противодействия дезинформации и компании TikTok в Украине", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Также ранее социальная сеть YouTube заблокировала два канала Арестовича.
- Алексей Арестович находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским.
