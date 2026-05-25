TikTok обмежив канал Арестовича на території України, - ЦПД
Соцмережа TikTok обмежила доступ до каналу Олексія Арестовича для користувачів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Мережа TikTok обмежила канал Олексія Арестовича на території України. Ця ініціатива була втілена в рамках взаємодії Центру протидії дезінформації та компанії TikTok в Україні", - ідеться в повідомленні.
Що передувало
- Також раніше соціальна мережа YouTube заблокувала два канали Арестовича.
- Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Президентом України Володимиром Зеленським.
