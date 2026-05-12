"Зеленський послаблює спротив України", - ексрадник ОП Арестович
На думку колишнього радника глави Офіса Президента Олексія Арестовича, президент Володимир Зеленський послаблює силу опору України зовнішньому ворогу і робить її менш ефективною.
Про це ексрадник Єрмака написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Думки Арестовича про Зеленського
Він детально описує реакцію публічних осіб на скандальне інтерв'ю експрессекретарки Зеленського Юлії Мендель, розмірковує про оманливе сприйняття інтересів Гітлера і Німеччини і плавно переходить на ототожнення інтересів Зеленського та України.
"Наша медійна й політична обслуга вже п’ятий рік ретельно плутає інтереси України та Зеленського", - наголошує Арестович.
Окрім того, він переконаний, що коли людина не може розділити інтереси керівника і держави, це часто свідчить про її ідеологічну обробку - простіше кажучи, про сильний страх і схильність приймати пояснення з "Телемарафону".
"Якби він не був неврівноваженим і вкрай самолюбним та образливим типом з авторитарними замашками, а понад те (іже херувими) корупціонером безпрецедентних масштабів, то допомога Україні та внутрішня ефективність українського спротиву російській агресії була б вищою", - переконаний Арестович.
"І це головне, що слід розуміти: Зеленський послаблює силу опору України зовнішньому ворогу. Робить її менш ефективною", - додав колишній соратник глави держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
- Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
- Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.
Це саме той випадок.
Хто-хто, а "Аферистович" в цьому має великий досвід... Згадалась його розповідь, про "відбиття штурму ОП"
Де воно знову взялося, оте Арестович?
знову висери штампує свої для пустоголових