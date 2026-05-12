"Зеленский ослабляет сопротивление Украины", - экс-советник ОП Арестович
По мнению бывшего советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, президент Владимир Зеленский ослабляет сопротивление Украины внешнему врагу и делает его менее эффективным.
Об этом экс-советник Ермака написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Мнения Арестовича о Зеленском
Он подробно описывает реакцию публичных лиц на скандальное интервью экс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, размышляет о ложном восприятии интересов Гитлера и Германии и плавно переходит к отождествлению интересов Зеленского и Украины.
"Наша медийная и политическая обслуга уже пятый год тщательно путает интересы Украины и Зеленского", - отмечает Арестович.
Кроме того, он убежден, что когда человек не может разделить интересы руководителя и государства, это часто свидетельствует о его идеологической обработке - проще говоря, о сильном страхе и склонности принимать объяснения из "Телемарафона".
"Если бы он не был неуравновешенным и крайне самолюбивым и обидчивым типом с авторитарными наклонностями, а сверх того (иже херувимы) коррупционером беспрецедентных масштабов, то помощь Украине и внутренняя эффективность украинского сопротивления российской агрессии были бы выше", - убежден Арестович.
"И это главное, что нужно понимать: Зеленский ослабляет силу сопротивления Украины внешнему врагу. Делает ее менее эффективной", - добавил бывший соратник главы государства.
Что предшествовало?
- Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле
- Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.
- Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.
Це саме той випадок.
Хто-хто, а "Аферистович" в цьому має великий досвід... Згадалась його розповідь, про "відбиття штурму ОП"
Де воно знову взялося, оте Арестович?
знову висери штампує свої для пустоголових