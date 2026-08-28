Арестовича заочно засудили в Росії до 11 років колонії
Колишнього радника глави Офісу Президента України Олексія Арестовича заочно засудили в Росії до 11 років позбавлення волі. Московський військовий суд визнав його винним у поширенні "фейків" про російську армію та закликах до тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило російське видання "Медиазона".
"2-й Західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив колишнього радника глави офісу президента України Олексія Арестовича до 11 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.
Розгляд справи
- Справу розглядали один день у закритому режимі.
- Приводом для нього стали відео від 17 березня 2022 року, де Арестович закликає "влаштувати тотальну рейкову війну" проти Росії на окупованих територіях.
- Крім того, у справі фігурує публікація від 8 квітня 2022 року про удар Росії по вокзалу в Краматорську.
Арестовича визнали винним у розповсюдженні "фейків" про російську армію і в закликах до тероризму.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль