Арестовича заочно засудили в Росії до 11 років колонії

Колишнього радника глави Офісу Президента України Олексія Арестовича заочно засудили в Росії до 11 років позбавлення волі. Московський військовий суд визнав його винним у поширенні "фейків" про російську армію та закликах до тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило російське видання "Медиазона".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"2-й Західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив колишнього радника глави офісу президента України Олексія Арестовича до 11 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": TikTok обмежив канал Арестовича на території України, - ЦПД

Розгляд справи

Справу розглядали один день у закритому режимі.

Приводом для нього стали відео від 17 березня 2022 року, де Арестович закликає "влаштувати тотальну рейкову війну" проти Росії на окупованих територіях.

Крім того, у справі фігурує публікація від 8 квітня 2022 року про удар Росії по вокзалу в Краматорську.

Також читайте: Росія оголосила в міжнародний розшук Арестовича за тероризм та поширення "фейків про армію РФ"

Арестовича визнали винним у розповсюдженні "фейків" про російську армію і в закликах до тероризму.