В течение августа Украина нанесла рекордное количество ударов по российским НПЗ, - Bloomberg

Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива в результате ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Затишье в украинских атаках на инфраструктуру по переработке сырой нефти во второй половине июля позволило улучшить поставки топлива по всей России. Однако передышка оказалась недолгой: с начала августа украинские силы атаковали нефтеперерабатывающие заводы как минимум 21 раз — это наибольшее количество ударов за один месяц", — говорится в материале.

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По данным журналистов, дефицит топлива заметен даже в Москве и прилегающем регионе — крупнейшем и наиболее обеспеченном топливом регионе страны.

"По словам москвичей и согласно сообщениям в чатах жильцов многоквартирных домов, очередь из 30–50 автомобилей в столице уже не кажется чем-то необычным.

Ограничения на продажу топлива действуют в десятках регионов — от Балтийского побережья до Сибири", — пишет издание.

В то же время, если на АЗС нет очереди, это, скорее всего, означает, что там либо нет топлива, либо цена на него слишком высока.

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"В этом месяце Украина нанесла удары по четырем из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Их в свое время построили для обеспечения стабильных поставок топлива в наиболее густонаселенные и промышленно развитые районы страны.

Из-за существенного сокращения объемов переработки производство бензина и его поставки на внутренний рынок в первые три недели августа упали почти на 20% в годовом исчислении", — отмечают авторы.

Производство дизельного топлива сократилось более чем на 23%, рассказал собеседник на условиях анонимности.

"В то же время благодаря запрету на большую часть экспорта дизельного топлива, введенному этим летом, его поставки на внутренний рынок сократились лишь на 3%.

До начала украинских ударов Россия была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива, обеспечивая около 10% мировых поставок. Теперь эти объемы остаются внутри страны", — подытожили в материале.

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