В течение августа Украина нанесла рекордное количество ударов по российским НПЗ, - Bloomberg
Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива в результате ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Затишье в украинских атаках на инфраструктуру по переработке сырой нефти во второй половине июля позволило улучшить поставки топлива по всей России. Однако передышка оказалась недолгой: с начала августа украинские силы атаковали нефтеперерабатывающие заводы как минимум 21 раз — это наибольшее количество ударов за один месяц", — говорится в материале.
По данным журналистов, дефицит топлива заметен даже в Москве и прилегающем регионе — крупнейшем и наиболее обеспеченном топливом регионе страны.
"По словам москвичей и согласно сообщениям в чатах жильцов многоквартирных домов, очередь из 30–50 автомобилей в столице уже не кажется чем-то необычным.
Ограничения на продажу топлива действуют в десятках регионов — от Балтийского побережья до Сибири", — пишет издание.
В то же время, если на АЗС нет очереди, это, скорее всего, означает, что там либо нет топлива, либо цена на него слишком высока.
"В этом месяце Украина нанесла удары по четырем из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Их в свое время построили для обеспечения стабильных поставок топлива в наиболее густонаселенные и промышленно развитые районы страны.
Из-за существенного сокращения объемов переработки производство бензина и его поставки на внутренний рынок в первые три недели августа упали почти на 20% в годовом исчислении", — отмечают авторы.
Производство дизельного топлива сократилось более чем на 23%, рассказал собеседник на условиях анонимности.
"В то же время благодаря запрету на большую часть экспорта дизельного топлива, введенному этим летом, его поставки на внутренний рынок сократились лишь на 3%.
До начала украинских ударов Россия была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива, обеспечивая около 10% мировых поставок. Теперь эти объемы остаются внутри страны", — подытожили в материале.
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