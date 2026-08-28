Протягом серпня Україна завдала рекордну кількість ударів по російських НПЗ, - Bloomberg

Росія зіткнулася з другою хвилею дефіциту пального внаслідок ударів Сил оборони України по нафтопереробних заводах.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Затишшя в українських атаках на інфраструктуру з переробки сирої нафти у другій половині липня дозволило покращити постачання пального по всій Росії. Однак перепочинок виявився нетривалим: від початку серпня українські сили атакували нафтопереробні заводи щонайменше 21 раз - це найбільша кількість ударів за один місяць", - йдеться в матеріалі.

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За даними журналістів, дефіцит пального помітний навіть у Москві та прилеглому регіоні - найбільшому та найкраще забезпеченому паливом регіоні країни.

"За словами москвичів та згідно з повідомленнями в чатах мешканців багатоквартирних будинків, черга з 30–50 автомобілів у столиці вже не здається чимось незвичайним.

Обмеження на продаж пального діють у десятках регіонів - від Балтійського узбережжя до Сибіру", - пише видання.

Водночас якщо на АЗС немає черги, це, найімовірніше, означає, що там або немає пального, або ціна на нього надто висока.

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"Цього місяця Україна атакувала чотири з 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Їх свого часу збудували для забезпечення стабільних поставок пального до найбільш густонаселених та промислово розвинених районів країни.

Через суттєве скорочення обсягів переробки виробництво бензину та його постачання на внутрішній ринок у перші три тижні серпня впали майже на 20% у річному вимірі", - зазначають автори.

Виробництво дизельного пального скоротилося більш ніж на 23%, розповів співрозмовник на умовах анонімності.

"Водночас завдяки забороні на більшість експорту дизельного пального, запровадженій цього літа, його внутрішні поставки скоротилися лише на 3%.

До початку українських ударів Росія була одним із найбільших експортерів дизельного пального, забезпечуючи близько 10% світових поставок. Тепер ці обсяги залишаються всередині країни", - підсумували у матеріалі.

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