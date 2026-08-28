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Новости Удары по энергетике
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21 энергоузел и Луганская ТЭС были поражены СБС, - Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли удары по 21 энергетическому узлу и ТЭС на оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Победили свет на ТЭЦ в Херсоне, у#баны? С сегодняшнего дня будете сидеть без света на всей ВОТ. Начнем с того, что за трое суток с 26 по 28 августа "Птицы" СБС отработали 21 энергоузел и Луганскую ТЭС. Операция СБС "Крымский рубильник off" — открыт филиал "Восток-Вйо", — отметил он.

Что было поражено?

  • Луганская ТЭС "Счастье", пгт Счастье, Луганская обл., 1 ОЦ СБС, 427 ОБр СБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Алчевская", пгт Алчевск, Луганская обл., ГВ БАС "Феникс"
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Тимофеевка", пгт Тимофеевка, Херсонская обл., 412-я обр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Геническая", нп Геническ, Херсонская обл., 412-я обр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Ковильное", населенный пункт Ковильное, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "ЮДВ", населенный пункт Лесное, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "ВАОК", населенный пункт Владимировка, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Луганск", нп Луганск, Луганская обл., 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Новоозерная", пгт Новоозерное, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Крайнее", нп Крайнее, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 обр СБС "Птахи Мадяра"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Павловка", населенный пункт Павловка, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Дмитривка", населенный пункт Дмитривка, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Войково тяговая", населенный пункт Любовка, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Новотроицкая", населенный пункт Новотроицкое, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Новоазовская", населенный пункт Новоазовск, Донецкая область, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС "Нива", населенный пункт Нива, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Старопетровка", пгт Старопетровка, Запорожская обл., 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр. СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Раздольное", нп Раздольное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Мариновка", населенный пункт Мариновка, Запорожская область, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Новопавловка", нп Новопавловка, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Партизаны", нп Партизаны, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"

Всего в рамках операции "Крымский рубильник off" с 1 июля по 28 августа поражено 315 энергоузлов в Крыму и на других оккупированных территориях.

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Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (195) Силы беспилотных систем (633)
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Топ комментарии
+2
Українська армія буде бити по всьому, що сприяє можливостям ворога атакувати.
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28.08.2026 15:15 Ответить
+2
Звісно не могли, треба було династію будувати, та барабани з кофемолками в бомбосховища купить
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28.08.2026 15:17 Ответить
+1
Щира подяка і респект
Птахам Мадяра за наполегливу роботу👍🏼🙏🏼❤️
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28.08.2026 15:04 Ответить

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