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Новини Удари по енергетиці
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21 енерговузол та Луганську ТЕС уразили СБС, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили 21 енерговузол та ТЕС на окупованих територіях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні, у#бани? Сидітимете без світла у всій ТОТ від нині. Очко для почину - 21 енерговузол і Луганська ТЕС за три доби 26-28 серпня відпрацьовані Птахами СБС. Операція СБС "Кримський рубильник off"- відкрито філію "Схід-Вйо", - зазначив він.

Що уражено?

  • Луганська ТЕС "Щастя", нп Щастя, Луганська обл., 1 ОЦ СБС, 427 ОБр СБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Алчевська", нп Алчевськ, Луганська обл, ГВ БАС "Фенікс"
  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Тимофіївка", нп Тимофіївка, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "ЮДВ", нп Лісне, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "ВАОК", нп Володимирівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Луганськ", нп Луганськ, Луганська обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Крайнє", нп Крайнє, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Павлівка", нп Павлівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Дмитрівка", нп Дмитрівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Войкове тягова", нп Любівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Старопетрівка", нп Старопетрівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Роздольне", нп Роздольне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Маринівка", нп Маринівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Новопавлівка", нп Новопавлівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ГРС "Партизани", нп Партизани, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Всього в рамках операції "Кримський рубильник off" із 1 липня по 28 серпня уражено 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях.

Також читайте: Новостворені угруповання військ Прокопенка та Білецького будуть у тотальній синхронізації з СБС, - Мадяр

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (196) Сили безпілотних систем (641)
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Топ коментарі
+3
Щира подяка і респект
Птахам Мадяра за наполегливу роботу👍🏼🙏🏼❤️
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28.08.2026 15:04 Відповісти
+3
Українська армія буде бити по всьому, що сприяє можливостям ворога атакувати.
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28.08.2026 15:15 Відповісти
+2
То добре, але я казала про удари по енергетиці лугандонії ще 4 роки тому, чого чекали? Адже саме на тереторії лугандонії формуються терористичні кацапські підрозділи, ремонтується техніка та склади з озброєннями.
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28.08.2026 15:07 Відповісти

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