21 енерговузол та Луганську ТЕС уразили СБС, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних систем уразили 21 енерговузол та ТЕС на окупованих територіях.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні, у#бани? Сидітимете без світла у всій ТОТ від нині. Очко для почину - 21 енерговузол і Луганська ТЕС за три доби 26-28 серпня відпрацьовані Птахами СБС. Операція СБС "Кримський рубильник off"- відкрито філію "Схід-Вйо", - зазначив він.
Що уражено?
- Луганська ТЕС "Щастя", нп Щастя, Луганська обл., 1 ОЦ СБС, 427 ОБр СБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Алчевська", нп Алчевськ, Луганська обл, ГВ БАС "Фенікс"
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Тимофіївка", нп Тимофіївка, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "ЮДВ", нп Лісне, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "ВАОК", нп Володимирівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Луганськ", нп Луганськ, Луганська обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Крайнє", нп Крайнє, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Павлівка", нп Павлівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Дмитрівка", нп Дмитрівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Войкове тягова", нп Любівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- ГРС "Старопетрівка", нп Старопетрівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- ГРС "Роздольне", нп Роздольне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- ГРС "Маринівка", нп Маринівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- ГРС "Новопавлівка", нп Новопавлівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- ГРС "Партизани", нп Партизани, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
Всього в рамках операції "Кримський рубильник off" із 1 липня по 28 серпня уражено 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях.
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