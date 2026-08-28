21 енерговузол та Луганську ТЕС уразили СБС, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили 21 енерговузол та ТЕС на окупованих територіях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні, у#бани? Сидітимете без світла у всій ТОТ від нині. Очко для почину - 21 енерговузол і Луганська ТЕС за три доби 26-28 серпня відпрацьовані Птахами СБС. Операція СБС "Кримський рубильник off"- відкрито філію "Схід-Вйо", - зазначив він.

Що уражено?

Луганська ТЕС "Щастя", нп Щастя, Луганська обл., 1 ОЦ СБС, 427 ОБр СБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"

Електропідстанція ПС 220 кВ "Алчевська", нп Алчевськ, Луганська обл, ГВ БАС "Фенікс"

Електропідстанція ПС 150 кВ "Тимофіївка", нп Тимофіївка, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"

Електропідстанція ПС 110 кВ "ЮДВ", нп Лісне, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "ВАОК", нп Володимирівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Луганськ", нп Луганськ, Луганська обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Крайнє", нп Крайнє, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Павлівка", нп Павлівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Дмитрівка", нп Дмитрівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Войкове тягова", нп Любівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

ГРС "Старопетрівка", нп Старопетрівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

ГРС "Роздольне", нп Роздольне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

ГРС "Маринівка", нп Маринівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

ГРС "Новопавлівка", нп Новопавлівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

ГРС "Партизани", нп Партизани, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Всього в рамках операції "Кримський рубильник off" із 1 липня по 28 серпня уражено 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях.

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