Страны Балтийского моря объединяются против дронов: создадут оперативную группу для быстрого реагирования на гибридные атаки

Страны Балтийского моря готовятся совместно противодействовать угрозе беспилотников и гибридных атак. Они планируют создать оперативную группу, которая позволит государствам региона оперативно обмениваться информацией и координировать реагирование на опасные инциденты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, которого цитирует Reuters.

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В Германии ожидают усиления гибридных атак

О планах создания группы Добриндт рассказал перед встречей с коллегами из стран Балтийского региона в немецком Фленсбурге.

"Иностранные государства ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь в пределах ЕС", — заявил немецкий министр.

Он предупредил, что такие атаки могут "приобрести новое измерение в ближайшие месяцы", назвав гибридную угрозу "повсеместной".

Балтийское море омывает территории восьми государств НАТО — Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Дании, а также России.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в регионе неоднократно фиксировались инциденты и вероятные диверсии, связанные с повреждением подводных кабелей и критически важных газопроводов.

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Дрон со взрывчаткой обнаружили возле украинского "Антонова"

Особое внимание противодействию беспилотникам уделяет Германия после опасного инцидента в аэропорту "Лейпциг/Галле", который является важным военно-логистическим узлом.

В начале августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

Немецкие следователи также проверяют версию, что в ту же ночь другой дрон мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

На фоне таких инцидентов страны Балтийского региона хотят создать механизм, который позволит быстрее обмениваться данными о дронах и координировать совместный ответ на потенциальные атаки.

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