Країни Балтійського моря об’єднуються проти дронів: створять оперативну групу для швидкої відповіді на гібридні атаки

Країни Балтійського моря готуються спільно протидіяти загрозі безпілотників та гібридних атак. Вони планують створити оперативну групу, яка дозволить державам регіону швидко обмінюватися інформацією та координувати реагування на небезпечні інциденти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, якого цитує Reuters.

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У Німеччині очікують посилення гібридних атак

Про плани створення групи Добріндт розповів перед зустріччю з колегами з країн Балтійського регіону в німецькому Фленсбурзі.

"Іноземні держави щодня намагаються атакувати та підривати демократію, безпеку та економічну могутність в межах ЄС", – заявив німецький міністр.

Він попередив, що такі атаки можуть "набути нового виміру в найближчі місяці", назвавши гібридну загрозу "повсюдною".

Балтійське море омиває території восьми держав НАТО – Німеччини, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Данії, а також Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в регіоні неодноразово фіксували інциденти та ймовірні диверсії, пов’язані з пошкодженням підводних кабелів та критично важливих газопроводів.

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Дрон із вибухівкою виявляли біля українського "Антонова"

Особливу увагу протидії безпілотникам приділяє Німеччина після небезпечного інциденту в аеропорту "Лейпциг/Галле", який є важливим військово-логістичним вузлом.

На початку серпня там виявили безпілотник із вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", який використовувався для перевезення військових вантажів.

Німецькі слідчі також перевіряють версію, що тієї ж ночі інший дрон міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

На тлі таких інцидентів країни Балтійського регіону хочуть створити механізм, який дозволить швидше обмінюватися даними про дрони та координувати спільну відповідь на потенційні атаки.

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