Россиянку приговорили к 5 годам колонии за одобрительный комментарий о действиях ВСУ на Курщине

В России 50-летнюю жительницу Владимирской области приговорили к пяти годам колонии общего режима за одобрительный комментарий в Telegram о действиях украинских военных в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на местное издание "Владимирские новости" и управление ФСБ РФ.

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Комментарий был написан еще в 2024 году

По версии российского следствия, в августе 2024 года женщина оставила в одном из Telegram-чатов одобрительный комментарий под постом об операции ВСУ в Курской области.

Почти через два года, в апреле 2026 года, ее задержали сотрудники ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело по статье об "оправдании терроризма в интернете".

После задержания суд не отправил ее в СИЗО, а избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В августе 2-й Западный окружной военный суд РФ приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима.

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В регионе преследуют и за комментарий о Крымском мосте

Это не единственное подобное дело во Владимирской области. В апреле 2026 года российские силовики задержали мужчину, которого также обвинили в "оправдании терроризма".

По данным ФСБ РФ, поводом стал комментарий, который мужчина оставил в Telegram еще в октябре 2022 года под видео с последствиями взрыва на Крымском мосту.

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