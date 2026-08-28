Россиянку приговорили к 5 годам колонии за одобрительный комментарий о действиях ВСУ на Курщине
В России 50-летнюю жительницу Владимирской области приговорили к пяти годам колонии общего режима за одобрительный комментарий в Telegram о действиях украинских военных в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на местное издание "Владимирские новости" и управление ФСБ РФ.
Комментарий был написан еще в 2024 году
По версии российского следствия, в августе 2024 года женщина оставила в одном из Telegram-чатов одобрительный комментарий под постом об операции ВСУ в Курской области.
Почти через два года, в апреле 2026 года, ее задержали сотрудники ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело по статье об "оправдании терроризма в интернете".
После задержания суд не отправил ее в СИЗО, а избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В августе 2-й Западный окружной военный суд РФ приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима.
В регионе преследуют и за комментарий о Крымском мосте
Это не единственное подобное дело во Владимирской области. В апреле 2026 года российские силовики задержали мужчину, которого также обвинили в "оправдании терроризма".
По данным ФСБ РФ, поводом стал комментарий, который мужчина оставил в Telegram еще в октябре 2022 года под видео с последствиями взрыва на Крымском мосту.
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