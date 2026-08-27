Украина будет добиваться возвращения осужденной в РФ на 15 лет Светланы Лой, которая спела "Рідна мати моя" в суде, - Лубинец

Украина будет добиваться возвращения 70-летней Светланы Лой из оккупированного Токмака, которую россияне приговорили к 15 годам лишения свободы за перечисление средств в поддержку ВСУ. Во время недавнего рассмотрения апелляции в Москве украинка перед оглашением решения спела "Песню о рушнике" – "Рідна мати моя" на слова Андрея Малышко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время общения с журналистами.

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Украина будет требовать информацию о состоянии Лой и ее возвращении

По словам Лубинца, Офис омбудсмена следил за судебным процессом над украинкой и зафиксировал вынесенный ей приговор.

Теперь украинская сторона готовит официальное обращение к России. В нем речь пойдет не только о возвращении Лой, но и о необходимости срочно навестить женщину и получить информацию о ее здоровье и условиях, в которых ее содержат.

"Такой запрос готовится мной, он будет направлен российской стороне завтра", — сказал Лубинец.

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15 лет колонии за переводы в поддержку ВСУ

Светлана Лой родилась в 1956 году и жила в Токмаке Запорожской области, который российские войска оккупировали в 2022 году.

В декабре 2023 года женщина получила российский паспорт, однако от украинского гражданства не отказывалась.

По версии российской стороны, с января по ноябрь 2024 года Лой через мобильное приложение украинского банка переводила деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Россияне утверждают, что в общей сложности она осуществила 24 перевода на сумму 63 420 рублей.

Оккупационные власти обвинили украинку в "государственной измене" по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Основанием для преследования они назвали оказание "финансовой помощи иностранному государству" для деятельности, якобы направленной против безопасности России.

В феврале 2026 года созданный оккупантами так называемый "Запорожский областной суд" приговорил Лой к 15 годам лишения свободы.

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В московском суде украинка спела "Песню о рушнике"

В августе апелляционный суд в Москве оставил 15-летний приговор украинке без изменений.

Перед тем как судья огласил решение, Светлана Лой спела на украинском языке "Песню о рушнике" на слова Андрея Малышко, известную по первым словам – "Рідна мати моя".

Теперь Украина планирует официально поднять перед российской стороной вопрос о возвращении Лой, а также будет требовать доступа к ней и информации о ее состоянии здоровья и условиях содержания.

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