Україна домагатиметься повернення засудженої РФ до 15 років Світлани Лой, яка заспівала "Рідна мати моя" у суді, - Лубінець

Україна домагатиметься повернення 70-річної Світлани Лой з окупованого Токмака, яку росіяни засудили до 15 років ув'язнення за перекази коштів на підтримку ЗСУ. Під час нещодавнього розгляду апеляції у Москві українка перед оголошенням рішення заспівала "Пісню про рушник" – "Рідна мати моя" на слова Андрія Малишка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами.

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Україна вимагатиме інформацію про стан Лой та її повернення

За словами Лубінця, Офіс омбудсмена стежив за судовим процесом над українкою та зафіксував винесений їй вирок.

Тепер українська сторона готує офіційне звернення до Росії. У ньому йтиметься не лише про повернення Лой, а й про необхідність терміново відвідати жінку та отримати інформацію про її здоров'я й умови, в яких її утримують.

"Такий запит напрацьовується мною, він буде направлений до російської сторони завтра", – сказав Лубінець.

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15 років колонії за перекази на підтримку ЗСУ

Світлана Лой народилася у 1956 році та жила у Токмаку Запорізької області, який російські війська окупували у 2022 році.

У грудні 2023 року жінка отримала російський паспорт, однак від українського громадянства не відмовлялася.

За версією російської сторони, із січня до листопада 2024 року Лой через мобільний застосунок українського банку переказувала гроші на потреби Збройних сил України.

Росіяни стверджують, що загалом вона здійснила 24 перекази на суму 63 420 рублів.

Окупаційні органи звинуватили українку у "державній зраді" за статтею 275 Кримінального кодексу РФ. Підставою для переслідування вони назвали надання "фінансової допомоги іноземній державі" для діяльності, нібито спрямованої проти безпеки Росії.

У лютому 2026 року створений окупантами так званий "Запорізький обласний суд" засудив Лой до 15 років позбавлення волі.

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У московському суді українка заспівала "Пісню про рушник"

У серпні апеляційний суд у Москві залишив 15-річний вирок українці без змін.

Перед тим як суддя оголосив рішення, Світлана Лой заспівала українською "Пісню про рушник" на слова Андрія Малишка, відому за першими словами – "Рідна мати моя".

Тепер Україна планує офіційно порушити перед російською стороною питання про повернення Лой, а також вимагатиме доступу до неї та інформації про її стан здоров'я й умови утримання.

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