Росіянку засудили до 5 років колонії за схвальний коментар про дії ЗСУ на Курщині
У Росії 50-річну жительку Владимирської області засудили до п’яти років колонії загального режиму через схвальний коментар у Telegram про дії українських військових у Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцеве видання "Владимирские новости" та управління ФСБ РФ.
Коментар написала ще у 2024 році
За версією російського слідства, у серпні 2024 року жінка залишила в одному з Telegram-чатів схвальний коментар під дописом про операцію ЗСУ в Курській області.
Майже через два роки, у квітні 2026-го, її затримали співробітники ФСБ. Проти жінки порушили кримінальну справу за статтею про "виправдання тероризму в інтернеті".
Після затримання суд не відправив її до СІЗО, а обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
У серпні 2-й Західний окружний військовий суд РФ призначив жінці п’ять років колонії загального режиму.
У регіоні переслідують і за коментар про Кримський міст
Це не єдина подібна справа у Владимирській області. У квітні 2026 року російські силовики затримали чоловіка, якого також звинуватили у "виправданні тероризму".
За даними ФСБ РФ, приводом став коментар, який чоловік залишив у Telegram ще в жовтні 2022 року під відео з наслідками вибуху на Кримському мосту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль