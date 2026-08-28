Росіянку засудили до 5 років колонії за схвальний коментар про дії ЗСУ на Курщині

У Росії 50-річну жительку Владимирської області засудили до п’яти років колонії загального режиму через схвальний коментар у Telegram про дії українських військових у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцеве видання "Владимирские новости" та управління ФСБ РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коментар написала ще у 2024 році

За версією російського слідства, у серпні 2024 року жінка залишила в одному з Telegram-чатів схвальний коментар під дописом про операцію ЗСУ в Курській області.

Майже через два роки, у квітні 2026-го, її затримали співробітники ФСБ. Проти жінки порушили кримінальну справу за статтею про "виправдання тероризму в інтернеті".

Після затримання суд не відправив її до СІЗО, а обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

У серпні 2-й Західний окружний військовий суд РФ призначив жінці п’ять років колонії загального режиму.

Також читайте: Україна домагатиметься повернення засудженої РФ до 15 років Світлани Лой, яка заспівала "Рідна мати моя" у суді, - Лубінець

У регіоні переслідують і за коментар про Кримський міст

Це не єдина подібна справа у Владимирській області. У квітні 2026 року російські силовики затримали чоловіка, якого також звинуватили у "виправданні тероризму".

За даними ФСБ РФ, приводом став коментар, який чоловік залишив у Telegram ще в жовтні 2022 року під відео з наслідками вибуху на Кримському мосту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянина схопили за передачу Україні даних про військові та промислові об’єкти у Рязанській області