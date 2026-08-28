Изнасилование несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины: военному РФ сообщили о подозрении

Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения военнослужащему армии РФ, который, по данным следствия, во время оккупации части Херсонской области дважды изнасиловал несовершеннолетнюю местную жительницу. Преступление было совершено в марте 2024 года при участии других российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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Прокуроры специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему ВС РФ, который во время временной оккупации населенного пункта в Херсонской области совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней местной жительницы, то есть жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Следствием установлено, что 24.03.2024 около 22:00, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, подозреваемый, действуя в сговоре с другим военнослужащим ВС РФ, силой затащил несовершеннолетнюю местную жительницу на заднее пассажирское сиденье транспортного средства, отвез пострадавшую на окраину населенного пункта и изнасиловал.



Впоследствии подозреваемый, действуя в сговоре уже с другим военнослужащим, привез пострадавшую в неустановленный дом в этом же населенном пункте, где повторно изнасиловал ее.



07.07.2026 в рамках этого же уголовного производства было сообщено о подозрении другому военнослужащему ВС РФ.

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