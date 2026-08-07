"Дарил ей красные розы": оккупант каждую ночь насиловал жительницу Донетчины, - СМИ. ВИДЕО

В Украине впервые судят российского военнослужащего, находящегося в украинском плену, по обвинению в сексуальном насилии над гражданской женщиной во время войны. По данным следствия, оккупант почти два месяца насиловал жительницу Донецкой области, угрожая ей убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обвиняемый - 51-летний гражданин РФ Сергей Карпилович по позывному "Карп". По данным журналистов, большую часть жизни он провел в российских колониях, а в 2025 году подписал контракт с армией РФ в обмен на досрочное освобождение. Впоследствии его взяли в плен украинские военные.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Карпилович вместе с другими российскими военными вошел в село Золотой Колодезь Покровского района. В подвале одного из домов они обнаружили местную жительницу, которая скрывалась от боевых действий. После гибели мужчины, который также находился в укрытии, женщина осталась наедине с оккупантами.

Следователи установили, что в начале октября российский военнослужащий, угрожая автоматом, впервые изнасиловал потерпевшую и заявил, что имеет приказ не оставлять гражданских в живых. По данным правоохранителей, сексуальное насилие продолжалось регулярно до 9 декабря - дня освобождения села украинскими военными.

Читайте: Кадыровцу предъявлено подозрение в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонской области

Сам Карпилович вину не признает. Он утверждает, что между ним и женщиной были добровольные отношения, якобы оккупант и жертва "любили друг друга". Военный преступник также заявил: "На день рождения я дарил ей красные розы".

После эвакуации потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и заявила, что хочет добиться наказания за военное преступление. По словам следователя Дианы Зобниной, по делу собрано достаточно доказательств, а версия обвиняемого не соответствует установленным обстоятельствам.

В Национальной полиции отмечают, что это первое уголовное производство по делу о сексуальном насилии, связанном с войной, в котором подозреваемый лично предстанет перед украинским судом, а не будет судиться заочно. По состоянию на июль 2026 года правоохранители расследуют 114 таких дел, однако большинство подозреваемых находятся вне досягаемости украинского правосудия.

По инкриминируемой статье российскому военному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов стали 26 человек, среди них - 6 детей