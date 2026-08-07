"Дарував їй червоні троянди": окупант щоночі ґвалтував жительку Донеччини, - ЗМІ. ВIДЕО

В Україні вперше судять російського військового, який перебуває в українському полоні, за обвинуваченням у сексуальному насильстві над цивільною жінкою під час війни. За даними слідства, окупант майже два місяці ґвалтував жительку Донеччини, погрожуючи їй убивством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обвинувачений – 51-річний громадянин РФ Сергій Карпілович на позивний "Карп". За даними журналістів, більшу частину життя він провів у російських колоніях, а у 2025 році підписав контракт із армією РФ в обмін на дострокове звільнення. Згодом його взяли в полон українські військові.

За версією слідства, у вересні 2025 року Карпілович разом з іншими російськими військовими зайшов до села Золотий Колодязь Покровського району. У підвалі одного з будинків вони виявили місцеву жительку, яка переховувалася від бойових дій. Після загибелі чоловіка, який також перебував у сховищі, жінка залишилася наодинці з окупантами.

Слідчі встановили, що на початку жовтня російський військовий, погрожуючи автоматом, уперше зґвалтував потерпілу та заявив, що має наказ не залишати цивільних живими. За даними правоохоронців, сексуальне насильство тривало регулярно до 9 грудня – дня звільнення села українськими військовими.

Читайте: Повідомлено про підозру кадирівцю за зґвалтування неповнолітньої під час окупації Херсонщини

Сам Карпілович провину не визнає. Він стверджує, що між ним і жінкою були добровільні стосунки, нібито окупант і жертва "кохали один одного". Воєнний злочинець також заявив: "На день народження я дарував їй червоні троянди".

Після евакуації потерпіла звернулася до правоохоронців і заявила, що хоче домогтися покарання за воєнний злочин. За словами слідчої Діани Зобніної, у справі зібрано достатньо доказів, а версія обвинуваченого не відповідає встановленим обставинам.

У Національній поліції наголошують, що це перше кримінальне провадження щодо сексуального насильства, пов'язаного з війною, в якому підозрюваний особисто постане перед українським судом, а не судитиметься заочно. Станом на липень 2026 року правоохоронці розслідують 114 таких проваджень, однак більшість підозрюваних перебувають поза межами досяжності українського правосуддя.

За інкримінованою статтею російському військовому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині жертвами сексуального насильства окупантів стали 26 людей, серед них - 6 дітей