Зґвалтування неповнолітньої під час окупації Херсонщини: військовому РФ повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю армії РФ, який, за даними слідства, під час окупації частини Херсонщини двічі зґвалтував неповнолітню місцеву мешканку. Злочин було скоєно у березні 2024 року за участю інших російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру військовослужбовцю зс рф, який під час тимчасової окупації населеного пункту в Херсонській області вчинив сексуальне насильство відносно неповнолітньої місцевої мешканки, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Слідством встановлено, що 24.03.2024 близько 22:00 години, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, підозрюваний, діючи у змові з іншим військовослужбовцем зс рф, силоміць затягли неповнолітню місцеву мешканку на заднє пасажирське сидіння транспортного засобу та відвезли потерпілу на околицю населеного пункту та зґвалтували.



У подальшому, підозрюваний, діючи у змові вже з іншим військовослужбовцем, привезли потерпілу до невстановленого будинку у цьому ж населеному пункті, де повторно її зґвалтували.



07.07.2026 у цьому ж кримінальному провадженні було повідомлено про підозру іншому військовослужбовцю зс рф.

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