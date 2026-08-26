Тримав цивільну жінку в Куп’янську у заручниках та погрожував убивством: рашиста Ерзіна засуджено в Україні до 10 років, - СБУ

За доказовою базою слідчих СБУ 10 років ув’язнення отримав російський військовий, який тероризував цивільних мешканок Куп’янська і погрожував їм убивством.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Йдеться про 55-річного громадянина рф Олександра Ерзіна (позивний "Риж") – військовослужбовця 121-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії ЗС РФ.

Обставини злочину

За матеріалами справи, у вересні 2025 року російський військовий отримав бойове завдання та проник до м. Куп’янськ Харківської області. Для збереження власного життя він переховувався у будівлі місцевого відділу поліції, озброївшись автоматом АК-12.

Неподалік цієї будівлі рашист помітив двох цивільних жінок, які займалися заготівлею дров.

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Погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї, окупант змусив одну з місцевих мешканок пройти до райвідділу, де незаконно утримував її та допитував.

Крім того, бойовик використав жінку як заручницю та висунув її знайомій вимогу забезпечити його продовольством. При цьому зловмисник погрожував позбавити затриману життя у разі невиконання його "наказу".

Після того як місцева мешканка виконала вказівку рашиста, він продовжив допитувати обох жінок та погрожувати їм застосуванням зброї.

Крім того, Ерзін наказав жінкам через тиждень повторно принести йому продукти. У разі непокори він погрожував відшукати українок і "розправитися" з ними.

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Затримання та вирок

Невдовзі після цього співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Сил оборони взяли зловмисника в полон.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Ерзіна винним за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням. Ураховуючи співпрацю зі слідством, окупанта засудили до 10 років позбавлення волі.

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