Взял гражданскую жительницу Купянска в заложницы и угрожал убийством: рашист Эрзин приговорен в Украине к 10 годам, - СБУ

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий, который терроризировал мирных жительниц Купянска и угрожал им убийством.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о 55-летнем гражданине РФ Александре Эрзине (позывной "Рыж") - военнослужащем 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии ВС РФ.

Обстоятельства преступления

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года российский военнослужащий получил боевое задание и проник в г. Купянск Харьковской области. Чтобы спасти свою жизнь, он укрывался в здании местного отдела полиции, вооружившись автоматом АК-12.

Неподалеку от этого здания рашист заметил двух гражданских женщин, которые заготавливали дрова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переселенец-пенсионер по заказу ФСБ готовил убийство руководителя оборонного предприятия в Киевской области: СБУ сорвала теракт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Угрожая применением автоматического огнестрельного оружия, оккупант заставил одну из местных жительниц пройти в райотдел, где незаконно удерживал ее и допрашивал.

Кроме того, боевик использовал женщину в качестве заложницы и выдвинул её знакомой требование обеспечить его продовольствием. При этом злоумышленник угрожал лишить задержанную жизни в случае невыполнения его "приказа".

После того как местная жительница выполнила указание рашиста, он продолжил допрашивать обеих женщин и угрожать им применением оружия.

Кроме того, Эрзин приказал женщинам через неделю снова принести ему продукты. В случае неповиновения он угрожал разыскать украинок и "расправиться" с ними.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дарил ей красные розы": оккупант каждую ночь насиловал жительницу Донецкой области, - СМИ. ВИДЕО

Задержание и приговор

Вскоре после этого сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Сил обороны взяли злоумышленника в плен.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Эрзина виновным по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, в частности жестокое обращение с гражданским населением. Учитывая сотрудничество со следствием, оккупанта приговорили к 10 годам лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ищет новые пути для наступления на Купянск с севера, пока безуспешно, - Трегубов