21 человек "служил" только в "Оберіг": ГБР разоблачило должностное лицо ТЦК на Прикарпатье во внесении ложных данных
Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения заместителю начальника Ивано-Франковского районного ТЦК и СП, который, по версии следствия, вносил в систему "Оберіг" ложные сведения о якобы прохождении военной службы военнообязанными. Речь идет о 21 человеке, которые фактически не были призваны в армию.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
В рамках операции "Честный призыв" сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника — начальнику мобилизационного отделения Ивано-Франковского районного ТЦК и СП.
Внёс в "Оберіг" ложную информацию
По данным следствия, он внес в информационно-коммуникационную систему "Оберіг" ложные сведения о якобы прохождении военной службы 21 военнообязанным.
Для этого чиновник использовал собственный электронный ключ доступа, логин и пароль и без законных оснований изменял данные в учетных карточках граждан.
В июне 2025 года он внес в систему "Оберіг" информацию о якобы зачислении одного военнообязанного в воинскую часть и снятии его с воинского учета. На самом деле этот человек на военную службу не призывался.
В дальнейшем, с ноября 2025 года по январь 2026 года, аналогичные изменения чиновник внес ещё в отношении 20 военнообязанных. Все они фактически не проходили военную службу, хотя в системе числились зачисленными в воинские части.
По версии следствия, одним из мотивов таких действий могло быть искусственное завышение показателей выполнения мобилизационного плана.
Должностному лицу сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней, в частности повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).
Лишение свободы на срок до 6 лет
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании подполковнику меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения, в частности проверяют, получал ли чиновник или другие лица неправомерную выгоду за внесение недостоверных данных в систему, а также устанавливают возможный круг причастных.
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